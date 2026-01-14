Vorteilswelt
Beliebte Nascherei

Heimisches Original feiert seinen 100. Geburtstag

Österreich
14.01.2026 17:00
Schwedenbomben werden teilweise noch per Hand hergestellt.
Schwedenbomben werden teilweise noch per Hand hergestellt.(Bild: Niemetz)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Seit 100 Jahren sind die Schwedenbomben bei Naschkatzen in aller Munde. Täglich werden in Wiener Neudorf (NÖ) 250.000 Stück der Schaumküsse produziert. In Workshops können Kunden ihre eigenen Schwedenbomben selbst gestalten. 

Im Jahr 1926 haben Johanna und Walter Niemetz mit einem befreundeten Schweden eine Süßigkeit kreiert, die bis heute die Herzen von Naschkatzen höherschlagen lässt – die Schwedenbomben. Ihr Erfolgsrezept klingt simpel: ein Waffelboden mit Eiweißschaum und Schokoglasur, ob mit oder ohne Kokosflocken ist reine Geschmackssache. Schon Walter Niemetz‘ Vater hatte in Linz eine Konditorei betrieben.

Rettung eines Kulturguts
Trotz aller Beliebtheit schlitterte der Traditionsbetrieb in Wien-Landstraße in den Konkurs. 2013 folgte eine großangelegte Rettungsaktion, an der viele „Krone“-Leser beteiligt waren. Mehr als 40.000 Liebhaber der Schaumküsse kauften sämtliche Vorräte in den Supermärkten leer und halfen dadurch mit, ein Stück heimischen Kulturguts zu retten.

Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf die bewährte Konditorqualität verlassen, sich aber auch auf einige Innovationen freuen

Alexander Grund, Geschäftsführer von Niemetz Schwedenbomben

Im selben Jahr wurde Niemetz von Heidi Chocolat übernommen. Seit 2016 ist die Heimat der Schwedenbomben Wiener Neudorf (NÖ), wo täglich 250.000 Stück auf Auftrag produziert werden. Die einzelnen Schaumküsse werden nach wie vor händisch in die Packung gesetzt. In Wiener Neudorf werden auch Workshops angeboten, in denen man seine eigenen Schwedenbomben selbst kreieren kann.  Im Vorjahr nahmen 12000 Hobbykonditoren daran teil.

Alexander Grund, der neue Geschäftsführer, will mit weiteren Innovationen den Naschkatzen die Kultmarke weiter schmackhaft machen. Mittlerweile gibt es Schwedenbomben schon im Riegel-Format.

