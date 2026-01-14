Heimisches Original feiert seinen 100. Geburtstag

Im selben Jahr wurde Niemetz von Heidi Chocolat übernommen. Seit 2016 ist die Heimat der Schwedenbomben Wiener Neudorf (NÖ), wo täglich 250.000 Stück auf Auftrag produziert werden. Die einzelnen Schaumküsse werden nach wie vor händisch in die Packung gesetzt. In Wiener Neudorf werden auch Workshops angeboten, in denen man seine eigenen Schwedenbomben selbst kreieren kann. Im Vorjahr nahmen 12000 Hobbykonditoren daran teil.