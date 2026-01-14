Sturz von Hauser, aber ÖSV lange im Spitzenfeld

Österreichs Frauenstaffel ist zum Start der Biathlon-Weltcupbewerbe im bayrischen Ruhpolding auf Rang sieben gelaufen. Die beiden fehlerfreien Anna Gandler und Lisa Hauser, Anna Andexer (1) und Anna Juppe (3) hatten am Mittwoch über 4 x 6 Kilometer 1:28,7 Minuten Rückstand auf Sieger Norwegen. Platz zwei ging an Italien (+0,9 Sek.) vor Schweden (+3,0).
Gandler übergab als Dritte mit 5,8 Sek. Rückstand, Hauser hielt bei ihrem Comeback nach einer Erkrankung das ÖSV-Team im Spitzenfeld. Ein Sturz kostete zwar etwas Zeit, als Sechste lag sie aber nur 7,0 Sek. zurück. Nach einem Nachlader stehend kam Andexer als Siebente zur Übergabe an Juppe, die trotz dreier Fehlschüsse diesen Platz ins Ziel brachte.
Botn startet nicht
Am Donnerstag (14.30 Uhr/live ORF 1) steht die Männer-Staffel auf dem Programm. Der Norweger Johan-Olav Botn wird dabei und auch bei den folgenden Einzel-Rennen nicht starten. Der 26-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits die Rennen in der Vorwoche in Oberhof verpasst und dabei seine Weltcupgesamtführung verloren. „Mein Hauptziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten“, sagte Botn.
Botn war am Dienstag wie das gesamte norwegische Männerteam zur Beerdigung von Sivert Guttorm Bakken in Lillehammer. Botn hatte seinen Freund und Teamkollegen am 23. Dezember im italienischen Lavazé tot in dessen Hotelzimmer gefunden. Die Todesumstände Bakkens, der bei seinem Auffinden eine Höhenmaske trug, sind weiter unklar. Die Ergebnisse der Autopsie sollen bis spätestens 7. März vorliegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.