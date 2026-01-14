Sturz von Hauser, aber ÖSV lange im Spitzenfeld

Botn startet nicht

Am Donnerstag (14.30 Uhr/live ORF 1) steht die Männer-Staffel auf dem Programm. Der Norweger Johan-Olav Botn wird dabei und auch bei den folgenden Einzel-Rennen nicht starten. Der 26-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme bereits die Rennen in der Vorwoche in Oberhof verpasst und dabei seine Weltcupgesamtführung verloren. „Mein Hauptziel waren von Anfang an die Olympischen Spiele. Ich versuche, mich bestmöglich darauf vorzubereiten“, sagte Botn.