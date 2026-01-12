Warum gerade OÖ von Mercosur profitieren sollte

Neuer Hoffnungsmarkt Indien

Tatsächlich war Oberösterreich im vergangenen Jahr mit Exporten in Höhe von 23,9 Milliarden Euro im Bundesländervergleich wieder die Nummer eins. Achleitner möchte den Mercosur-Rückenwind für weitere Freihandelsabkommen nutzen – etwa mit Indien, das mit 1,45 Milliarden Menschen ein „besonders vielversprechender Handelspartner“ sei – gerade für Oberösterreich: Die stärkste Zunahme (+36,8 %) bei den heimischen Exporten im ersten Halbjahr 2025 gab es nach Indien.