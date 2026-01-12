Abgängig: Polizei sucht 34-jährige Südsteirerin

Seit Freitagabend ist Johanna G. (34) aus dem südsteirischen Tillmitsch abgängig. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.
Seit Freitagabend, 9. Jänner 2026, um 21.45 Uhr, konnte ihre Mutter die 34-jährige Frau aus Tillmitsch nicht mehr erreichen. Samstagabend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Beamte hielten Nachschau in der Wohnung, in der die Frau alleine lebt. Doch es fehlt jede Spur.
Seit dem Wochenende kursieren in den sozialen Medien Fahndungsaufrufe. Die Frau ist 170-175 cm groß und hat dunkelblonde Haare, auf dem Foto trägt sie eine runde Brille.
Kriminalisten ermitteln
Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. „Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei. Aktuell werden Personen aus dem Umfeld der Abgängigen befragt.
Vermissten-Fall endete tödlich
Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden der jungen Grazerin Stefanie P. im Dezember. Nach tagelangem Suchen wurde die Leiche der 31-Jährigen in einem Waldstück in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Freund (31) ist seither in Haft.
Hinweise werden erbeten an das Landeskriminalamt Steiermark, Tel.: 059133/60-3333.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.