Seit Freitagabend

Abgängig: Polizei sucht 34-jährige Südsteirerin

Steiermark
12.01.2026 10:02
„Österreich findet euch“ hat in den sozialen Medien ein Bild der Abgängigen veröffentlicht.
„Österreich findet euch" hat in den sozialen Medien ein Bild der Abgängigen veröffentlicht.

Seit Freitagabend ist Johanna G. (34) aus dem südsteirischen Tillmitsch abgängig. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Seit Freitagabend, 9. Jänner 2026, um 21.45 Uhr, konnte ihre Mutter die 34-jährige Frau aus Tillmitsch nicht mehr erreichen. Samstagabend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Beamte hielten Nachschau in der Wohnung, in der die Frau alleine lebt. Doch es fehlt jede Spur.

Seit dem Wochenende kursieren in den sozialen Medien Fahndungsaufrufe. Die Frau ist 170-175 cm groß und hat dunkelblonde Haare, auf dem Foto trägt sie eine runde Brille. 

Kriminalisten ermitteln
Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. „Aktuellen Ermittlungen zufolge kann weder ein Verbrechen noch ein Unfall oder ein Suizid gänzlich ausgeschlossen werden“, heißt es von der Polizei. Aktuell werden Personen aus dem Umfeld der Abgängigen befragt. 

Vermissten-Fall endete tödlich
Der Fall weckt Erinnerungen an das Verschwinden der jungen Grazerin Stefanie P. im Dezember. Nach tagelangem Suchen wurde die Leiche der 31-Jährigen in einem Waldstück in Slowenien gefunden. Ihr Ex-Freund (31) ist seither in Haft. 

Hinweise werden erbeten an das Landeskriminalamt Steiermark, Tel.: 059133/60-3333.

