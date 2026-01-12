Abgängig: Polizei sucht 34-jährige Südsteirerin

Seit Freitagabend, 9. Jänner 2026, um 21.45 Uhr, konnte ihre Mutter die 34-jährige Frau aus Tillmitsch nicht mehr erreichen. Samstagabend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Beamte hielten Nachschau in der Wohnung, in der die Frau alleine lebt. Doch es fehlt jede Spur.