Fast 2800 Flüchtlinge marschierten über die Grenze

„Trotz Rückgang bei den Aufgriffen wäre es naiv zu glauben, dass das eine dauerhafte Entwicklung ist. Wir leben in geopolitisch unsicheren Zeiten vieler Krisen und Konflikte, die jederzeit neue, große Fluchtbewegungen auslösen können“, gibt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst zu bedenken. Erste Anzeichen gibt es für ihn schon. Als aktuelles Beispiel nennt Fürst die hohe Zahl aufgegriffener Geflüchteter südlich von Kreta: Die griechische Insel gab für 2025 mehr als 18.000 Flüchtlingsankünfte bekannt, 5000 waren es im Jahr davor.