Guten Morgen

Applaus für Plan A | Planlosigkeit

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/BKA/Andy Wenzel)

Applaus für Plan A. Was für ein Paukenschlag, was für eine Inszenierung, was für eine Resonanz: Der SPÖ-Chef präsentiert seinen hoch ambitionierten Zukunftsplan mit neuen Ideen, verspricht anzupacken, aktiv zu sein, Lösungen umzusetzen. Er zündet ein Feuerwerk an neuen Ideen für Arbeitswelt, Wirtschaft, Bildung und Zusammenleben, die Österreich wieder an die Spitze bringen sollen. Lauter Applaus! Nein, das ist keine Schilderung aus diesen Tagen, sondern zur viel beachteten Rede des damaligen SPÖ-Chefs und Bundeskanzlers Christian Kern genau heute vor neun Jahren im oberösterreichischen Wels. Damals regierte Kern mit einer SPÖ-Mehrheit von knapp 27 Prozent, die noch sein Vorgänger Werner Faymann gewonnen hatte. Im Herbst 2017 verteidigte Kern zwar die knapp 27 Prozent für die SPÖ, wurde aber von Newcomer Sebastian Kurz mit der ÖVP deutlich überholt – das Kanzleramt wurde von Rot auf Türkis umgefärbt.

0 Kommentare


Planlosigkeit. Und heute? Bläst die heillos zerstrittene SPÖ mit ihren in jüngsten Umfragen ausgewiesenen Werten von unter 20 Prozent Trübsal, während Christian Kern, der Plan-A-Schmied von 2017, seinen 60. Geburtstag feiert und vernehmbar an seinem Comeback schmiedet. Vom Plan A blieb wenig, Plan B wie Babler scheint nicht aufzugehen. So fragen sich gerade viele in und außerhalb der SPÖ: Was ist ihr Plan? 

Kommen sie gut durch den Sonntag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
