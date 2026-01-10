Applaus für Plan A | Planlosigkeit

Applaus für Plan A. Was für ein Paukenschlag, was für eine Inszenierung, was für eine Resonanz: Der SPÖ-Chef präsentiert seinen hoch ambitionierten Zukunftsplan mit neuen Ideen, verspricht anzupacken, aktiv zu sein, Lösungen umzusetzen. Er zündet ein Feuerwerk an neuen Ideen für Arbeitswelt, Wirtschaft, Bildung und Zusammenleben, die Österreich wieder an die Spitze bringen sollen. Lauter Applaus! Nein, das ist keine Schilderung aus diesen Tagen, sondern zur viel beachteten Rede des damaligen SPÖ-Chefs und Bundeskanzlers Christian Kern genau heute vor neun Jahren im oberösterreichischen Wels. Damals regierte Kern mit einer SPÖ-Mehrheit von knapp 27 Prozent, die noch sein Vorgänger Werner Faymann gewonnen hatte. Im Herbst 2017 verteidigte Kern zwar die knapp 27 Prozent für die SPÖ, wurde aber von Newcomer Sebastian Kurz mit der ÖVP deutlich überholt – das Kanzleramt wurde von Rot auf Türkis umgefärbt.
Planlosigkeit. Und heute? Bläst die heillos zerstrittene SPÖ mit ihren in jüngsten Umfragen ausgewiesenen Werten von unter 20 Prozent Trübsal, während Christian Kern, der Plan-A-Schmied von 2017, seinen 60. Geburtstag feiert und vernehmbar an seinem Comeback schmiedet. Vom Plan A blieb wenig, Plan B wie Babler scheint nicht aufzugehen. So fragen sich gerade viele in und außerhalb der SPÖ: Was ist ihr Plan?
Kommen sie gut durch den Sonntag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.