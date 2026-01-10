Überraschung bei Wahl in Sankt Pantaleon

„Unsere Reise ist sicher noch lange nicht zu Ende“
Schlusslicht betont:
Nach fast 17 Jahren hat Bürgermeister David Valentin (ÖVP) das Zepter in St. Pantaleon abgegeben. Bei der Wahl seines Nachfolgers galt Vize-Ortschefin Nina Wolfgruber als Favoritin – doch die Wahl entschied ein Anderer für sich: Walter Hartl gewann mit 13 zu zwölf Stimmen. Der „Krone“ erklärte er, wie es nun weitergeht.
Paukenschlag im äußersten Südwesten des Bundeslandes: Am Freitag wählten die Gemeinderatsabgeordneten in St. Pantaleon nach dem Rücktritt von David Valentin (ÖVP) einen neuen Bürgermeister. Dabei fiel die Entscheidung knapp – mit 13 zu zwölf Stimmen – auf Walter Hartl von der Offenen Gemeinde Liste (OGL).
