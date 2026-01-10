Überraschung bei Wahl in Sankt Pantaleon

Nach fast 17 Jahren hat Bürgermeister David Valentin (ÖVP) das Zepter in St. Pantaleon abgegeben. Bei der Wahl seines Nachfolgers galt Vize-Ortschefin Nina Wolfgruber als Favoritin – doch die Wahl entschied ein Anderer für sich: Walter Hartl gewann mit 13 zu zwölf Stimmen. Der „Krone“ erklärte er, wie es nun weitergeht.