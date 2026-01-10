Rote Rüben blockierten nach Traktorunfall Straße

Kraut und Rüben auf der Straße: Weil ein Traktorgespann umkippte, waren auf einer Bundesstraße bei Krenglbach unzählige Rote Rüben auf der Fahrbahn verteilt. Zufällig kam ein Bergefahrzeug vorbei und stellte den Anhänger wieder auf. Am Ende der Aktion wurde das Gemüse wieder auf den Anhänger verladen.
Bei Rot bleibt man stehen, das lernt man in der Fahrschule. Allerdings war es am Samstagvormittag auf der B137 Innviertler Straße bei Krenglbach keine neu aufgestellte Ampel oder ein Stoppschild, dass den Verkehr ausbremste – sondern eine Anhängerladung Roter Rüben, die auf der Straße herum kullerten.
Bergefahrzeug kam zufällig vorbei
Ein Traktorgespann mit zwei Anhängern war dort nämlich aus noch unbekannter Ursache verunfallt und hatte einen Großteil seiner Ladung auf der Straße verstreut. Die Kameraden der Feuerwehr räumten das Gemüse auf die Seite, während ein Lkw-Bergefahrzeug, welches eigentlich zu einer Fahrzeugbergung im Bezirk Eferding unterwegs war, den umgestürzten Anhänger wieder auf die Räder stellte.
Rüben wieder aufgeladen
Nach Abschluss der Fahrzeugbergung wurde die Ladung wieder auf den Anhänger aufgeladen. Die Innviertler Straße war zwischen Krenglbach und Wels für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Lastwagen und Busse mussten die Dauer der Sperre vorerst abwarten.
