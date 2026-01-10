Rote Rüben blockierten nach Traktorunfall Straße

Bergefahrzeug kam zufällig vorbei

Ein Traktorgespann mit zwei Anhängern war dort nämlich aus noch unbekannter Ursache verunfallt und hatte einen Großteil seiner Ladung auf der Straße verstreut. Die Kameraden der Feuerwehr räumten das Gemüse auf die Seite, während ein Lkw-Bergefahrzeug, welches eigentlich zu einer Fahrzeugbergung im Bezirk Eferding unterwegs war, den umgestürzten Anhänger wieder auf die Räder stellte.