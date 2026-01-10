„Unsere Autoindustrie braucht weniger Politik“

„Die Autoindustrie hat eine Zukunft. Die deutsche Automobilindustrie und damit auch die Komponenten aus Österreich sind immer noch weltweit mit führend, aber mit zunehmend starker Konkurrenz. Damit konnten wir in der Vergangenheit aber auch umgehen“, sagt Christian Lindner. Der ehemalige Parteichef der liberalen FDP in Deutschland und Ex-Finanzminister – Kritiker werfen ihm vor, 2024 die deutsche Ampelkoalition gesprengt zu haben – war am Donnerstagabend zu Gast beim Neujahrsempfang der Oberbank in Linz.