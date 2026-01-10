Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Minister Lindner:

„Unsere Autoindustrie braucht weniger Politik“

Oberösterreich
10.01.2026 10:00
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner war zu Besuch in Linz.
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner war zu Besuch in Linz.(Bild: Markus Wenzel)

Rund 31.000 Jobs zählt die Automotive-Branche in Oberösterreich – aktuell leidet sie unter der schwächelnden deutschen Industrie. Der ehemalige Finanzminister der Bundesrepublik und Ex-FDP-Chef Christian Lindner hat bei einem Linz-Besuch aus seiner Sicht folgendes Rezept gegen die Krise: „Weniger Politik.“

0 Kommentare

Es ist nicht nur ein leichtes Stottern im Motor, es kommt einer Vollbremsung gleich: In der deutschen Autobranche mit derzeit rund 720.000 Beschäftigten könnten bis 2035 weitere 90.000 Jobs verloren gehen, wie eine Studie des Verbands der Automobilindustrie zeigt. Der operative Gewinn der Fahrzeughersteller im Nachbarland ist im dritten Quartal 2025 bereits um drei Viertel auf 1,7 Milliarden Euro eingebrochen.

Neben vielen Zulieferern ist in OÖ etwa auch das größte Motorenwerk von BMW, jenes in Steyr, ...
Neben vielen Zulieferern ist in OÖ etwa auch das größte Motorenwerk von BMW, jenes in Steyr, angesiedelt.(Bild: Markus Wenzel)

Konkurrenz für heimische Industrie nimmt zu
Diese Vollbremsung hat auch Auswirkungen auf Oberösterreich, denn die hiesigen Zulieferbetriebe hängen stark an der deutschen Industrie. Insgesamt zählt der Automotive-Sektor im Land ob der Enns rund 31.000 Beschäftigte. Kann die Branche denn wieder zurück in die Überholspur finden?

„Die Autoindustrie hat eine Zukunft. Die deutsche Automobilindustrie und damit auch die Komponenten aus Österreich sind immer noch weltweit mit führend, aber mit zunehmend starker Konkurrenz. Damit konnten wir in der Vergangenheit aber auch umgehen“, sagt Christian Lindner. Der ehemalige Parteichef der liberalen FDP in Deutschland und Ex-Finanzminister – Kritiker werfen ihm vor, 2024 die deutsche Ampelkoalition gesprengt zu haben – war am Donnerstagabend zu Gast beim Neujahrsempfang der Oberbank in Linz.

Donnerstagabend fand in Linz der traditionelle Oberbank-Neujahrsempfang statt.
Donnerstagabend fand in Linz der traditionelle Oberbank-Neujahrsempfang statt.(Bild: Markus Wenzel)

Nachfrage soll über Antriebsart entscheiden
Inzwischen arbeitet Lindner bei einem Autohandelskonzern – seine politischen Ansichten (mehr Markt, weniger Staat) hat der Ex-Minister jedoch nicht abgelegt. So meinte er beim Besuch in Linz: „Was unsere Automobilindustrie braucht, ist weniger Politik.“ Zu den viel diskutierten Verbrenner-Regeln der EU sagt Lindner: „Wir brauchen eine Technologieoffenheit, wo Nachfrage entscheidet, welches Konzept zum Tragen kommt, und nicht das, was Politiker sich wünschen.“

„Berechenbarkeit als Standortfaktor entdeckt“
Bei Klimaschützern, die auf einen Ausbau der Elektromobilität pochen, wird sich der ehemalige Politiker damit keine großen Freunde machen. Und auch innerhalb der Autobranche kritisierten zuletzt viele: Das Hin und Her der EU zum Thema Verbrenner mache Planungssicherheit schwierig.

Dabei betont Lindner selbst angesichts der globalen Verwerfungen rund um US-Zölle und Co. die Stabilität als Wettbewerbsvorteil: „Wir haben in Europa plötzlich Berechenbarkeit als Standortfaktor entdeckt.“

Prominenz bei Wirtschafts-Neujahrsempfang
Rund 1500 Gäste besuchten den Neujahrsempfang der Oberbank am Donnerstagabend in Linz – darunter viele Spitzen aus Politik und Wirtschaft.

Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger hielt die Eröffnungsrede.
Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger hielt die Eröffnungsrede.(Bild: Markus Wenzel)
Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gattin Bettina Stelzer-Wögerer.
Landeshauptmann Thomas Stelzer mit Gattin Bettina Stelzer-Wögerer.(Bild: Markus Wenzel)
Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (links) besuchte den Neujahresempfang, ebenso ...
Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (links) besuchte den Neujahresempfang, ebenso wie Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ, und Voest-CEO Herbert Eibensteiner.(Bild: Markus Wenzel)
Verbund-Chef Michael Strugl, Energie AG – CEO Leonhard Schitter und Voestalpine-Boss Herbert ...
Verbund-Chef Michael Strugl, Energie AG – CEO Leonhard Schitter und Voestalpine-Boss Herbert Eibensteiner (von links).(Bild: Markus Wenzel)
Die Oberbank-Vorstände Florian Hagenauer, Isabella Lehner, Romana Thiem und Martin Seiter (von ...
Die Oberbank-Vorstände Florian Hagenauer, Isabella Lehner, Romana Thiem und Martin Seiter (von links).(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
141.738 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
123.092 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
109.123 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Oberösterreich
Mädchen heimgebracht
Hilfsbereiten Taxilenker verfolgt und verprügelt
„Hab Blödsinn gemacht“
Lenker hatte online falschen Führerschein gekauft
Ex-Minister Lindner:
„Unsere Autoindustrie braucht weniger Politik“
Krone Plus Logo
Josef Ratzenböck
„Man hat fast geglaubt, er kennt jeden beim Namen“
Krone Plus Logo
Verdächtiger im Verhör
„Wollte Feuerwehr rufen, aber mein Akku war leer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf