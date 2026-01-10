Nach Koks-Eklat ist Bäcker plötzlich Weltmeister

Ein historischer Moment für Österreichs Motorsport, denn Rot-Weiß-Rot hat einen neuen Weltmeister! Und das kommt komplett überraschend, zumal alle Klassen ja schon im Herbst 2025 entschieden worden waren. „Ich bin einen Tag vor Weihnachten darüber informiert worden. Das war das schönste Geschenk. Offiziell wurde es von der FIM (Anm. Fédération Internationale de Motocyclisme) erst jetzt gemacht“, so Lukas Höllbacher, der sich nun als erster Österreicher als Supermoto-Einzelweltmeister bezeichnen darf.