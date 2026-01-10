Nach Koks-Eklat ist Bäcker plötzlich Weltmeister

Mit der ältesten Bäckerei Österreichs hat seine Familie bereits viele historische Einträge bekommen, nun verewigte sich Lukas Höllbacher auch in den rot-weiß-roten Motorsport-Geschichtsbüchern. Denn drei Monate nach dem Supermoto-WM-Finale darf der Oberösterreicher aufgrund eines Skandals über den Titel jubeln.
Ein historischer Moment für Österreichs Motorsport, denn Rot-Weiß-Rot hat einen neuen Weltmeister! Und das kommt komplett überraschend, zumal alle Klassen ja schon im Herbst 2025 entschieden worden waren. „Ich bin einen Tag vor Weihnachten darüber informiert worden. Das war das schönste Geschenk. Offiziell wurde es von der FIM (Anm. Fédération Internationale de Motocyclisme) erst jetzt gemacht“, so Lukas Höllbacher, der sich nun als erster Österreicher als Supermoto-Einzelweltmeister bezeichnen darf.
