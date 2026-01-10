Abschied von „Landesvater“ Ratzenböck in Linz

„Ein Gestalter und zutiefst sozialer Mensch“

Bereits am Freitag war der Sarg in der Minoritenkirche des Landhauses aufgebahrt und die Oberösterreicher konnten Abschied nehmen. Am Samstag folgte dann der offizielle Teil der Trauerfeierlichkeiten. Zu deren Beginn würdigte Landtagspräsident Max Hiegelsberger (ÖVP) Ratzenböck als Landesvater, Gestalter und als „zutiefst sozialen Menschen“, dem es wichtig gewesen sei, nahe bei den Menschen zu sein, und dem es um das Aufeinanderzugehen gegangen sei. „Ratzenböck hat eine Zeit geprägt, in der es für Oberösterreich an der Zeit war, sich zu öffnen“, so Hiegelsberger.