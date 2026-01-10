„Politisch steht für Europa viel auf dem Spiel“

Christian Kern bereit für „aufregendes neues Jahr“
Verschlüsselte Informationen, blitzschnell ausgetauscht – nur ein Vorteil der Quanten. Ein Vortrag in Tirol bringt auf den neuesten Stand. Gearbeitet wird an einem Satellitprojekt für sicheres Internet in Europa.
Innsbruck ist die Hauptstadt der Quanten. Spätestens seit die Innsbrucker Quantenphysikerin Francesca Ferlaino zur Wissenschaftlerin des Jahres 2025 gekürt wurde, darf man das mit Fug und Recht behaupten. Und das ist nicht nichts! Für den Laien klingen Quanten vielleicht irgendwie „cool“, man hat das schon einmal gehört – aber was genau ist das eigentlich bzw. was kann man damit machen?
