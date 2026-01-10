„Lucky Luke“ fand in Augsburg wieder den Spaß

Nach acht Toren und fünf Assists im Herbst war „Gregerl“ 2017 zur Augsburger Weihnachtsfeier, die das Motto „Helden der Jugend“ hatte, als „Lucky Luke“ ins „Palladio“ gekommen. Er schoss damals quasi schneller als sein Schatten, sagte über Coach Manuel Baum: „Er schenkte mir als erster Trainer in Deutschland volles Vertrauen.“ Jetzt ist Baum nach der Entlassung von Sandro Wagner erneut im Amt, setzt wie vor neun Jahren auf den Steirer, der diese Unterstützung von der Bank schätzt und auch braucht.