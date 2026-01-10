Vorteilswelt
Kulturhauptstadt:

Durch das Salzkammergut im orangen Anorak

Oberösterreich
10.01.2026 15:00
Ski und Salz: Zwei Identitätsfaktoren im Salzkammergut
Ski und Salz: Zwei Identitätsfaktoren im Salzkammergut

Sophie Mercedes Köchert entwarf Sujets für die Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut. Das Linzer Museum Francisco Carolinum widmet der Fotografin eine Ausstellung: Statt himmelblauen Postkarten entdeckt man groteske Motive zwischen Anoraks, Moonboots und Salzbergen.

Viel ist von der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 nicht in Erinnerung geblieben. Aber eines doch: die Farbe Orange.

Beginnend beim Programmbuch, bis hin zu Plakaten und Werbebannern für das Event – überall war dieses grelle Orange dabei.

Es hat seinen Ursprung in den Fotomotiven, die Sophie Mercedes Köchert für die Kulturhauptstadt entwickelt hatte. Surreale Momente wurden zu Werbebildern, die auch heute noch unterhaltsam wirken. Im Linzer Museum Francisco Carolinum präsentiert man nun die erste Personale der Fotokünstlerin, die aus Altmünster stammt.

Gondeln, Autos, Berge
Die Schau trägt den Titel „Salzkammergut Selected II“. Zu sehen sind einerseits bekannte, ausgewählte Motive, aber auch bislang unveröffentlichte Sujets, die eine neue fotografische Spurensuche erkennen lassen.

Die Lust, den Alltag zu dokumentieren, verbindet sich mit einer Hingabe an Phantasie und Ironie. Köchert zeigt zudem eine bemerkenswerte Bandbreite – von künstlerischen Projekten bis zu kommerziellen Aufträgen im Mode- und Sportbereich.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

