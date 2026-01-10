Ferienhaus und Stall in Flammen: Großeinsatz

LIVE: Verkürzte Abfahrt der Damen in Zauchensee
Zu einem Wohnhausbrand nach Gnesau in Kärnten wurden in der Nacht auf Samstag mehrere örtliche Feuerwehren gerufen. In Zedlitzdorf fingen ein Ferienhaus und ein Stall Feuer.
Großaufgebot an Einsatzkräften in Zedlitzdorf. Ein Wohnhaus ging in Flammen auf. „Gegen 2.38 Uhr wurden wir alarmiert“, gibt die Polizei bekannt. „Beim Eintreffen der Feuerwehren stand bereits das Ferienhaus in Brand und auch das angrenzende Gebäude – ein alter Stall – brannte“, teilt die Polizei weiter mit.
Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden. „Personen fanden sich nicht im Haus, das Gebäude war unbewohnt“, heißt es weiter. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Brandermittler sind vor Ort. Noch ist unklar, war die genaue Brandursache ist.
