Ferienhaus und Stall in Flammen: Großeinsatz

Großaufgebot an Einsatzkräften in Zedlitzdorf. Ein Wohnhaus ging in Flammen auf. „Gegen 2.38 Uhr wurden wir alarmiert“, gibt die Polizei bekannt. „Beim Eintreffen der Feuerwehren stand bereits das Ferienhaus in Brand und auch das angrenzende Gebäude – ein alter Stall – brannte“, teilt die Polizei weiter mit.