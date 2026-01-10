Vorteilswelt
Tief Elli kehr zurück

Schnee und Glatteis: Wetterwarnung bleibt aufrecht

Steiermark
10.01.2026 12:00
Am Freitag kam in Hall (Admont) ein Kleinbus von der Schneefahrbahn ab.
Am Freitag kam in Hall (Admont) ein Kleinbus von der Schneefahrbahn ab.(Bild: FF Hall)

Trotz Glatteiswarnung kam es am Freitag zu verhältnismäßig wenigen Unfällen in der Steiermark. Doch die Lage bleibt weiter angespannt: Am Sonntag erwarten uns Schneefahrbahnen, am Dienstag herrscht dann erneut Glättegefahr.

Das große Glatteis-Chaos ist am Freitag ausgeblieben. Zwar mussten die Feuerwehren zu einzelnen Unfällen ausrücken – etwa zu einem abgerutschten Kleinbus in Admont und einem eingeklemmten Lenker in Vogau –, aber der landesweit erwartete gefrierende Schneeregen blieb uns erspart.

Dennoch mahnen Meteorologen weiter zur Vorsicht: „Die Lage bleibt angespannt“, sagt Michele Salmi von Ubimet. Denn am Wochenende kommen ordentliche Mengen Neuschnee auf die Steiermark zu, ehe Anfang nächster Woche erneut mit Glatteis zu rechnen ist.

Auf der A9 bei Vogau wurde am Freitag ein Lenker bei einem Unfall eingeklemmt.
Auf der A9 bei Vogau wurde am Freitag ein Lenker bei einem Unfall eingeklemmt.(Bild: FF Vogau)

„Das Tief Elli bringt kältere Luft aus dem Norden und sorgt vor allem in den Höhen wieder für tiefe Temperaturen und Windböen bis zu 70 km/h.“ Vom Ausseerland bis zum Mariazellerland kann man sich über zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee freuen, im Ennstal sind es zehn und im Mur-Mürztal immerhin fünf Zentimeter. Schneefahrbahnen sind zu erwarten. In der Nacht auf Montag gehen die Temperaturen dann gar Richtung minus 20 Grad.

Steiermark
Symbol Schneefall
-13° / -2°
2 km/h
01:09 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 1°
4 km/h
03:03 h
50 %
Symbol wolkenlos
-8° / -1°
12 km/h
08:07 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-13° / -4°
2 km/h
01:51 h
45 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
4 km/h
01:43 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / 0°
4 km/h
01:10 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
4 km/h
01:51 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
5 km/h
02:28 h
20 %
Symbol Nebel
-2° / 2°
4 km/h
00:03 h
< 5 %
Symbol Nebel
-1° / 2°
4 km/h
00:00 h
15 %
Bad Radkersburg
Symbol Schneefall
-10° / -2°
4 km/h
00:58 h
60 %
Symbol wolkig
-3° / 4°
4 km/h
05:21 h
50 %
Symbol heiter
-8° / -0°
6 km/h
07:42 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -1°
2 km/h
01:31 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 6°
2 km/h
02:27 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 2°
2 km/h
03:53 h
15 %
Symbol wolkig
-2° / 4°
2 km/h
05:45 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
3 km/h
02:12 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
2 km/h
02:57 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 4°
2 km/h
02:14 h
20 %
Deutschlandsberg
Symbol bedeckt
-7° / -1°
1 km/h
00:35 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
4 km/h
04:20 h
50 %
Symbol heiter
-7° / -0°
9 km/h
06:28 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -1°
2 km/h
01:23 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 6°
2 km/h
01:57 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
3 km/h
02:36 h
15 %
Symbol heiter
-4° / 3°
2 km/h
06:44 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 6°
3 km/h
02:23 h
20 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
3 km/h
02:29 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
3 km/h
02:13 h
25 %
Graz
Symbol bedeckt
-10° / -2°
7 km/h
00:16 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
7 km/h
03:27 h
50 %
Symbol wolkig
-8° / -1°
16 km/h
05:24 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-11° / -1°
3 km/h
01:42 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
3 km/h
01:46 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -0°
5 km/h
01:35 h
20 %
Symbol wolkig
-3° / 3°
4 km/h
05:20 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
4 km/h
03:09 h
20 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
4 km/h
01:22 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
4 km/h
00:48 h
20 %
Hartberg
Symbol Schneefall
-5° / -1°
5 km/h
00:00 h
55 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
5 km/h
01:54 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-8° / -2°
11 km/h
02:59 h
35 %
Symbol leichter Schneefall
-14° / -3°
3 km/h
01:39 h
65 %
Symbol Schneeregen
-3° / 5°
3 km/h
01:17 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
4 km/h
02:49 h
15 %
Symbol wolkig
-4° / 3°
3 km/h
05:24 h
35 %
Symbol bedeckt
-5° / 3°
4 km/h
01:20 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 3°
4 km/h
02:09 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 3°
3 km/h
02:26 h
25 %
Kapfenberg
Symbol Schneefall
-8° / 4°
4 km/h
00:01 h
60 %
Symbol Schneefall
0° / 1°
14 km/h
00:05 h
80 %
Symbol Schneefall
-11° / -7°
23 km/h
01:04 h
45 %
Symbol Schneefall
-13° / -2°
8 km/h
01:00 h
70 %
Symbol Regen
-2° / 3°
5 km/h
00:23 h
85 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 6°
7 km/h
03:13 h
15 %
Symbol heiter
-4° / 5°
7 km/h
07:38 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 5°
8 km/h
02:20 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 5°
6 km/h
02:32 h
< 5 %
Symbol wolkig
-4° / 5°
6 km/h
03:59 h
30 %
Mariazell
Symbol starker Schneefall
-7° / -2°
1 km/h
00:39 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 2°
4 km/h
02:13 h
50 %
Symbol heiter
-8° / -3°
11 km/h
06:06 h
35 %
Symbol Schneefall
-15° / -0°
0 km/h
00:46 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 4°
0 km/h
02:13 h
50 %
Symbol wolkig
-7° / 3°
0 km/h
04:50 h
20 %
Symbol heiter
-5° / 4°
1 km/h
07:36 h
30 %
Symbol bedeckt
-3° / 4°
2 km/h
00:58 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 5°
2 km/h
02:42 h
10 %
Symbol wolkig
-4° / 6°
2 km/h
04:20 h
25 %
Murau
Symbol Schneefall
-5° / -2°
4 km/h
00:03 h
70 %
Symbol Schneefall
-3° / 1°
8 km/h
00:17 h
75 %
Symbol wolkig
-8° / -5°
10 km/h
04:30 h
45 %
Symbol starker Schneefall
-14° / -1°
3 km/h
00:16 h
75 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
2 km/h
01:45 h
75 %
Symbol wolkig
-5° / 5°
2 km/h
04:49 h
20 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
2 km/h
04:48 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 3°
2 km/h
02:11 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-7° / 4°
2 km/h
02:27 h
10 %
Symbol wolkig
-5° / 5°
3 km/h
05:19 h
30 %
Schladming
Erneute Glatteiswarnung
„Die perfekte Grundlage für die nächste Warmfront“, sagt Salmi. Diese blüht uns in der Nacht auf Dienstag, der Schneefall wird mancherorts zu Regen, Glatteis ist die Folge. „Es sind sogar verschärfte Wetterbedingungen im Vergleich zum vergangenen Freitag. Glatteis auf den Straßen ist schwer sichtbar, aber deutlich rutschiger als Schnee“, warnt der Meteorologe.

Die Warnung gilt insbesondere für das Ennstal und das Aflenzer Becken, auch von Bruck an der Mur bis zum Semmeringpass könnte es rutschig werden. Immerhin: „Südlich vom Grazer Becken ist kein Glatteis zu erwarten.“

