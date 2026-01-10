Schnee und Glatteis: Wetterwarnung bleibt aufrecht

„Das Tief Elli bringt kältere Luft aus dem Norden und sorgt vor allem in den Höhen wieder für tiefe Temperaturen und Windböen bis zu 70 km/h.“ Vom Ausseerland bis zum Mariazellerland kann man sich über zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee freuen, im Ennstal sind es zehn und im Mur-Mürztal immerhin fünf Zentimeter. Schneefahrbahnen sind zu erwarten. In der Nacht auf Montag gehen die Temperaturen dann gar Richtung minus 20 Grad.