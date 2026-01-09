Vorteilswelt
Kettenpflicht, Unfälle

Endlich Schnee, aber Behinderungen und Sperren

Tirol
09.01.2026 10:24

Die einen freut‘s, die anderen könnten liebend gern darauf verzichten: Bei Letzteren handelt es sich wohl vorwiegend um Fahrzeuglenker, die bei diesen Bedingungen unterwegs sein müssen. Seit Donnerstagnachmittag ist „Frau Holle“ in Teilen Tirols sehr aktiv – auch am Freitagvormittag herrschte vielerorts noch dichter Schneefall, was zu Problemen führte.

0 Kommentare

Die Räumdienste auf den Straßen und Autobahnen stehen seit Stunden im Dauereinsatz. Nachdem der Schneefall in der Nacht nachgelassen hatte, schneite es am Freitagvormittag in Teilen Tirols wieder – teils intensiv. Unter anderem auch im Großraum Innsbruck und in der Landeshauptstadt selbst.

Räumdienst in Innsbruck.
Räumdienst in Innsbruck.(Bild: Claudia Thurner)
Das Radl war Freitag nicht das beste Fortbewegungsmittel.
Das Radl war Freitag nicht das beste Fortbewegungsmittel.(Bild: Claudia Thurner)
In Innsbruck schneite es am Vormittag intensiv.
In Innsbruck schneite es am Vormittag intensiv.(Bild: Hubert Rauth)

Bange Blicke auf die Brennerautobahn
„Wenn es so weiter schneit, könnte es auf der Brennerautobahn mit dem Schwerverkehr heikel werden“, schilderte ein Beamter der Tiroler Landesverkehrsabteilung auf „Krone“-Nachfrage. Wenn ein Lastwagen hängen bleibe, könnte dies zu einem Chaos führen und alles ist zu.

Die Befürchtung wurde schließlich gegen 9.15 Uhr wahr: Die Brennerautobahn zwischen Innsbruck-Süd und Patsch musste kurzzeitig wegen querstehender Lkw gesperrt werden!

Teilweise ging am Brenner Richtung Italien gar nichts mehr.
Teilweise ging am Brenner Richtung Italien gar nichts mehr.(Bild: Christof Birbaumer)
Heikel wurde es teils auf der Brennerautobahn.
Heikel wurde es teils auf der Brennerautobahn.(Bild: Asfinag (Webcam))
Schneefahrbahn auch am Zirler Berg.
Schneefahrbahn auch am Zirler Berg.(Bild: Land Tirol (Webcam))

Behinderungen gab es unter anderem auf der L236 Mötzer Straße zwischen Mötz und Mieming im Oberland, wo Fahrzeuge hängen blieben. „Wer dort rauf muss, sollte über Telfs fahren“, lautete am frühen Vormittag der Appell.

Schneekettenpflicht auf Straßen
Da und dort gab es in Tirol auch am Vormittag noch Schneekettenpflicht: etwa am Arlbergpass, auf der L4 zwischen Kramsach und Aschau, auf der L3 Wildschönauer Straße zwischen Wörgl und Auffach, auf der L207 bei Scheffau am Wilden Kaiser oder auf der B161 Kitzbüheler Straße.

Im Zugverkehr kam es am Freitag vereinzelt zu Verspätungen. Über gröbere Probleme war vorerst aber nichts bekannt.

Mit dem Radl und Ski im Gepäck im Schnee unterwegs. Gesichtet in Leutasch.
Mit dem Radl und Ski im Gepäck im Schnee unterwegs. Gesichtet in Leutasch.(Bild: privat)
Keine gröberen Probleme gab es bisher im Zugverkehr.
Keine gröberen Probleme gab es bisher im Zugverkehr.(Bild: Krone KREATIV, Peter Freiberger)
Auch in Rattenberg im Unterland herrschte dichter Schneefall.
Auch in Rattenberg im Unterland herrschte dichter Schneefall.(Bild: Nicole Greiderer)
Paula und Gina von der Rauthhütte über Leutasch.
Paula und Gina von der Rauthhütte über Leutasch.(Bild: privat)

Auch am Innsbrucker Flughafen herrschte am Freitagvormittag Hochbetrieb bei den Räumdiensten. Vereinzelt kam es auch dort bisher zu Verspätungen. Eine Maschine aus Eindhoven musste offenbar wegen des Wetters umgeleitet werden. Der geplante Rückflug am Vormittag zurück in die Niederlande wurde gestrichen – Passagiere wurden laut Flughafen-Auskunft auf der Webseite auf den Nachmittagflug umgebucht.

Schnee auch am Innsbrucker Flughafen.
Schnee auch am Innsbrucker Flughafen.(Bild: Airport Innsbruck)

Neuschnee lässt Lawinengefahr steigen
Erhebliche Lawinengefahr – Stufe 3 der fünfteiligen Skala – gilt ab Freitag in Teilen Tirols. Grund für die erhöhte Lawinengefahr sei der Neuschnee in Kombination mit Wind und einem schlechten Schneedeckenaufbau.

In den kommenden Tagen wird mit weiteren Schneefällen gerechnet.

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
