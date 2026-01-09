Endlich Schnee, aber Behinderungen und Sperren

Die einen freut‘s, die anderen könnten liebend gern darauf verzichten: Bei Letzteren handelt es sich wohl vorwiegend um Fahrzeuglenker, die bei diesen Bedingungen unterwegs sein müssen. Seit Donnerstagnachmittag ist „Frau Holle“ in Teilen Tirols sehr aktiv – auch am Freitagvormittag herrschte vielerorts noch dichter Schneefall, was zu Problemen führte.