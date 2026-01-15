Benavides in Führung, Brabec taktiert

Tagessieg für Ekström

Bei den Autos setzte sich der Schwede Mattias Ekström im Ford durch. In der Gesamtwertung steuert der Katari Nasser Al-Attiyah auf den Sieg zu. Der Dacia-Pilot gab sich am Donnerstag mit einem 17. Platz zufrieden, sein Vorsprung auf den ersten Verfolger Nani Roma (Ford) beträgt nun 8:40 Minuten. Vorbei ist der Traum vom Gesamtsieg für den Südafrikaner Henk Lategan. Sein Toyota konnte nach einem Schaden an seinem linken Hinterrad nicht mehr weiterfahren, Lategan kam nach Reparaturen schlussendlich knapp vier Stunden nach Ekström im Ziel an.