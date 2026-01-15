Versuchter Mord: „Hier kommt keiner mehr raus!“

Angeklagter bekennt sich nicht schuldig

„Ich bin ja kein Brandexperte. Nachdem ich hörte, dass die Feuerwehr alarmiert ist, wollte ich den Job den Profis überlassen“, so der Angeklagte. Doch anstatt sich von der alarmierten Feuerwehr unter akuter Lebensgefahr evakuieren zu lassen, wehrte er sich gegen die Rettungsversuche. Vielmehr sperrte er sich und vier Kameraden im Zimmer ein, riss einem Floriani sogar den Schlauch von der Atemschutzmaske. „Jetzt kommt hier niemand mehr raus“, soll er mit einem Lächeln gesagt haben. Nur mithilfe eines Schnitzelklopfers und Fußtritten gelang es dem Floriani, die Tür einzuschlagen. Doch auch dann wollte der Mann sich nicht ohne Widerstand evakuieren lassen. Vor Gericht meint der 57-Jährige, sie hätten ihn nur höflich darum bitten müssen.