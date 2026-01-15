Brände, Fluten, Unfälle: Dauer-Alarm in Leitstelle

Absoluter Rekordhalter war ein Wintertag

Fast 11.000-mal wurde einer der 16 Notarzthubschrauber disponiert (2024: 10.324). Der stärkste „Hubschrauber-Tag“ war der Skitag am 3. März mit 114 Alarmierungen. Dieser war überhaupt der Tag mit den meisten Dispositionen (1710). Die alpine Rettung verzeichnet mit fast 2800 Einsätzen eine Steigerung um fünf Prozent. „Ich bin stolz auf die Leistungen der ILL“, betonte Sicherheits-Landesrätin Astrid Mair.