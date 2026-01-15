„Gelbe Engel“ im Dauereinsatz: 50.495 Pannenhilfen

Sorgenkind Nummer 1 war und ist nach wie vor die Autobatterie: Laut Statistik gingen mehr als ein Drittel aller Pannen-Einsätze auf das Konto von schwachen, leeren oder defekten Batterien. „Vor allem im Winter häufen sich derartige Einsätze – aber das Problem begleitet uns das ganze Jahr über. Auch bei E-Autos“, so Oliver Weber, technischer Leiter des Kärntner Mobilitätsclubs.