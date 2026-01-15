„Gelbe Engel“ im Dauereinsatz: 50.495 Pannenhilfen

An Spitzentagen mussten die ÖAMTC-Pannenhelfer 2025 in Kärnten bis zu 240 mal ausrücken. Am öftesten in der Landeshauptstadt. Mehr als ein Drittel der rund 50.500 Pannen-Einsätze im vergangenen Jahr war auf schwache, leere oder defekte Batterien zurückzuführen.
Sorgenkind Nummer 1 war und ist nach wie vor die Autobatterie: Laut Statistik gingen mehr als ein Drittel aller Pannen-Einsätze auf das Konto von schwachen, leeren oder defekten Batterien. „Vor allem im Winter häufen sich derartige Einsätze – aber das Problem begleitet uns das ganze Jahr über. Auch bei E-Autos“, so Oliver Weber, technischer Leiter des Kärntner Mobilitätsclubs.
Bis zu 240 Einsätze pro Tag
Motorprobleme machten 22 Prozent der Einsätze aus, zehn Prozent waren auf defekte Reifen zurückzuführen. Insgesamt 50.495 mussten die „gelben Engel“ des ÖAMTC ihren 200.000 Mitgliedern im vergangenen Jahr in Kärnten helfend zur Seite stehen. Was einem Schnitt von 138 Einsätze täglich gleich kommt.
„An einzelnen Spitzentagen im Dezember rückten wir sogar bis zu 240 Mal aus“, so Weber. Aber auch der Sommer stellte die Mitarbeiter vor Herausforderungen: 5.315 Einsätzen im August, 4.939 im Juli und 4.885 Pannenhilfen im Juni.
Am häufigsten rückten die Experten in Klagenfurt (16.851 Einsätze) und in Villach (12.144) aus – gefolgt von den Bezirken Wolfsberg, St. Veit und Feldkirchen mit jeweils über 3.000 Pannendiensten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.