Ausgerechnet jetzt ...

Humpelte im Zielraum: Sorgen um Ski-Routinier!

Ski Alpin
15.01.2026 17:13
Dominik Paris wurde im Zielraum von Schmerzen geplagt.
Dominik Paris wurde im Zielraum von Schmerzen geplagt.(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem zweiten Abfahrtstraining in Wengen gibt es Sorgen um Ski-Routinier Dominik Paris. Der Südtiroler hatte am Donnerstag im Zielraum sichtlich Schmerzen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, wie er anschließend erklärte. Was bedeutet das für die anstehenden Klassiker und seinen Traum von den Olympischen Spielen?

0 Kommentare

Nach der Zieleinfahrt im zweiten Abfahrtstraining in Wengen ließ sich Paris in den Schnee fallen und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Skischuh. Auch anschließend war deutlich zu sehen, dass der 36-Jährige Probleme hatte – er humpelte im Zielraum herum. 

Schmerzen schon seit November
Der Südtiroler erklärte schließlich die Situation: „Es ist nichts Schlimmes. Diesen Schmerz habe ich seit November in Copper Mountain. Wenn es richtig eisig ist und die Strecke so lang, spüre ich den Knöchel.“ Keine sonderlich gute Ausgangslage vor der anstehenden „heißen“ Phase der Saison.

Wenngleich Paris selbst optimistisch bleibt, wird der Knöchel in den kommenden Wochen extrem belastet. „Ich hoffe, es behindert mich im Rennen nicht“, erklärt der Routinier selbst. Es ist ihm jedenfalls zu wünschen. 

