Humpelte im Zielraum: Sorgen um Ski-Routinier!

Nach dem zweiten Abfahrtstraining in Wengen gibt es Sorgen um Ski-Routinier Dominik Paris. Der Südtiroler hatte am Donnerstag im Zielraum sichtlich Schmerzen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, wie er anschließend erklärte. Was bedeutet das für die anstehenden Klassiker und seinen Traum von den Olympischen Spielen?
Nach der Zieleinfahrt im zweiten Abfahrtstraining in Wengen ließ sich Paris in den Schnee fallen und fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den linken Skischuh. Auch anschließend war deutlich zu sehen, dass der 36-Jährige Probleme hatte – er humpelte im Zielraum herum.
Schmerzen schon seit November
Der Südtiroler erklärte schließlich die Situation: „Es ist nichts Schlimmes. Diesen Schmerz habe ich seit November in Copper Mountain. Wenn es richtig eisig ist und die Strecke so lang, spüre ich den Knöchel.“ Keine sonderlich gute Ausgangslage vor der anstehenden „heißen“ Phase der Saison.
Wenngleich Paris selbst optimistisch bleibt, wird der Knöchel in den kommenden Wochen extrem belastet. „Ich hoffe, es behindert mich im Rennen nicht“, erklärt der Routinier selbst. Es ist ihm jedenfalls zu wünschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.