Humpelte im Zielraum: Sorgen um Ski-Routinier!

Nach dem zweiten Abfahrtstraining in Wengen gibt es Sorgen um Ski-Routinier Dominik Paris. Der Südtiroler hatte am Donnerstag im Zielraum sichtlich Schmerzen. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison, wie er anschließend erklärte. Was bedeutet das für die anstehenden Klassiker und seinen Traum von den Olympischen Spielen?