Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

553 neue Betriebe

Wie die Wirtschaft in Klagenfurt wachsen soll

Kärnten
15.01.2026 17:00
Stadtrat Julian Geier (r) und Südquartier-Geschäftsführer Andreas Fritz wollen die Wirtschaft ...
Stadtrat Julian Geier (r) und Südquartier-Geschäftsführer Andreas Fritz wollen die Wirtschaft stärken.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Große Ziele gaben der neue Wirtschaftsstadtrat Julian Geier (VP) und Südquartier-Chef Andreas Fritz bei einem Pressegespräch für das nächste Jahr aus, dabei wurde eine detaillierte Übersicht über die Klagenfurter Wirtschaftsdaten präsentiert. Es gibt 553 Neugründungen im Jahr.

0 Kommentare

9200 Unternehmen und 76.620 Beschäftigte gibt es in der Stadt, die 105.000 Einwohner hat. Es gibt pro Jahr 557 Neugründungen von Betrieben. 36.600 Pendler arbeiten in Klagenfurt. 14.500 Studierende besuchen die Alpen-Adria-Universität, Fachhochschule und Gustav-Mahler-Universität. Jedes Jahr werden 100 neue Start-ups, die im Schnitt drei Beschäftigte haben, gegründet. Viele davon von Frauen. „Das Südquartier mit 55 Firmen ist zu 99 Prozent ausgelastet, der noch viel größere Lakeside Park zu 97 Prozent“, geht  Andreas Fritz auf die jüngsten Wirtschaftszahlen ein.

Der Lakeside Park ist mit 70 Firmen ausgebucht.
Der Lakeside Park ist mit 70 Firmen ausgebucht.(Bild: Mag. Gert Steinthaler, all Rights reserved)
Geschäftsführer Andreas Fritz hat 55 Firmen im Südquartier.
Geschäftsführer Andreas Fritz hat 55 Firmen im Südquartier.(Bild: Christian Tragner)

„Wir haben 210 Großbetriebe, 1670 Lehrlinge und vier Industrie-Gewerbezonen“, ergänzt Stadtrat Julian Geier. „Es ist an der Zeit, dass Klagenfurt von der schönen zur starken Stadt im Süden wird. Wir wollen die Wirtschafts-Lokomotive werden und Gewinner der Digitalisierung sein“, sagt Geier, der gerade acht Tage in China war und in Shanghai die große Wirtschaftswelt kennenlernte.

In Shanghai hat Julian Geier die große Wirtschaftswelt kennengelernt.
In Shanghai hat Julian Geier die große Wirtschaftswelt kennengelernt.(Bild: Julian Geier)

60 Millionen Euro Kommunalsteuer fürs Budget
Derzeit nimmt Klagenfurt 60 Milliionen Kommunalsteuer von den Betrieben im Jahr ein, die direkt ins Stadtbudget wandern. „Wir müssen es schaffen, dass künftig zehn Prozent davon zurück in die Wirtschaft fließen, damit die gut aufgestellt ist. Das sind 1,6 Prozent vom Gesamtbudget in Klagenfurt“, sagt Geier.

Kampf gegen Leerstand in Innenstadt
Die Investorensucht läuft, „wir wollen eine Ampel schaffen, die etwa bei einzubringenden Unterlagen sofort auswirft, was noch fehlt“, meint Geier. Ein wirtschaftlicher Beirat mit klugen Köpfen wird gegründet. „Zudem müssen wir jetzt vor allem die Innenstadt stärken. Da ist der Leerstand groß“, weiß Geier. Mit der Koralmbahn muss auch Klagenfurts Wirtschaft angreifen. „Die Voraussetzungen sind gut.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
449.199 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
183.543 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.811 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Kärnten
Motorprobleme und Co.
„Gelbe Engel“ im Dauereinsatz: 50.495 Pannenhilfen
Spenden-Appell
Blutkonserven-Mangel: Rotes Kreuz startet Hilferuf
„Tier in Notlage“
Feuerwehrmänner rücken zum Pferdeeinsatz aus
Krone Plus Logo
Eiszeit wird kürzer
Weißensee: Norbert und sein großes Gespür für Eis
Große Fanunterstützung
Kärntner ÖSV-Hoffnung will in Tarvis nachlegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf