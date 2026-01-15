Wie die Wirtschaft in Klagenfurt wachsen soll

9200 Unternehmen und 76.620 Beschäftigte gibt es in der Stadt, die 105.000 Einwohner hat. Es gibt pro Jahr 557 Neugründungen von Betrieben. 36.600 Pendler arbeiten in Klagenfurt. 14.500 Studierende besuchen die Alpen-Adria-Universität, Fachhochschule und Gustav-Mahler-Universität. Jedes Jahr werden 100 neue Start-ups, die im Schnitt drei Beschäftigte haben, gegründet. Viele davon von Frauen. „Das Südquartier mit 55 Firmen ist zu 99 Prozent ausgelastet, der noch viel größere Lakeside Park zu 97 Prozent“, geht Andreas Fritz auf die jüngsten Wirtschaftszahlen ein.