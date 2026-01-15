100 km/h! „Der Adrenalin-Kick war ein Wahnsinn!“

Mit 100 km/h Richtung Ziel

Mit gut 100 km/h raste Raich auf dem Schlitten Kopf voraus durch den Eiskanal – im Weltcup sind die Höchstgeschwindigkeiten noch gut ein Viertel höher. „Aber ich war dann wirklich froh, als der Skeleton im Ziel wieder ruhig gestanden ist. Das war ein Adrenalin-Kick, der war ordentlich.“ Dass Marlies jedoch aber gleich fünfmal durchs Igler Eis rasen würde, „war nicht mein Plan“, gestand die Ex-Slalomkönigin. Die Video-Aufnahmen machten das nötig. Blaue Flecken an der Hüfte zeugten von diesem intensiven Einsatz.