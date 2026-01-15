Vorteilswelt
Bangen um Olympia

Herzogs Trainingssturz: Diagnose ist da!

Wintersport
15.01.2026 16:53
Vanessa Herzog
Vanessa Herzog(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat nach einer MRT-Untersuchung ihres lädierten Rückens am Donnerstag keine erfreuliche Diagnose erhalten.

0 Kommentare

Die Olympia-Vierte laboriert demnach an einer Bandscheibenvorwölbung, die auf einen Nerv drückt, einer beidseitigen Entzündung des Iliosakralgelenks sowie an einem Hüftödem. Mit Physiotherapie könnte sie bis zu den Winterspielen im Februar wieder fit werden, das werde laut Angaben des behandelnden Arztes aber knapp, wie Herzog angab.

Lesen Sie auch:
Vanessa Herzog
Training abgebrochen
Starke Schmerzen! Herzog bangt um Olympia-Start
14.01.2026

Training abgebrochen
Die 30-Jährige hatte sich die Blessuren vor dem Jahreswechsel bei einem Trainingssturz zugezogen. Aufgrund starker Schmerzen musste sie am Mittwoch das Training abbrechen.

