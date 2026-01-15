Herzogs Trainingssturz: Diagnose ist da!

„Verrückte“ Fans und der beliebteste Stimmzettel
„Krone“-Fußballerwahl
Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat nach einer MRT-Untersuchung ihres lädierten Rückens am Donnerstag keine erfreuliche Diagnose erhalten.
Die Olympia-Vierte laboriert demnach an einer Bandscheibenvorwölbung, die auf einen Nerv drückt, einer beidseitigen Entzündung des Iliosakralgelenks sowie an einem Hüftödem. Mit Physiotherapie könnte sie bis zu den Winterspielen im Februar wieder fit werden, das werde laut Angaben des behandelnden Arztes aber knapp, wie Herzog angab.
Training abgebrochen
Die 30-Jährige hatte sich die Blessuren vor dem Jahreswechsel bei einem Trainingssturz zugezogen. Aufgrund starker Schmerzen musste sie am Mittwoch das Training abbrechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.