„Verrückte“ Fans und der beliebteste Stimmzettel

Seit nunmehr 59 Jahren gibt es die „Krone“-Fußballerwahl! Der beliebteste Stimmzettel des Landes kann wieder gesammelt werden. Seit zehn Jahren ist Matthias Mödl in der Kronen Zeitung für die Wahl zuständig. Er war jetzt bei uns im „krone.tv“-Studio zu Gast und hat die eine oder andere lustige Anekdote für uns parat.