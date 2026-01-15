Blutkonserven-Mangel: Rotes Kreuz startet Hilferuf

Grund dafür, ist die Erkältungs- und Grippewelle. Dadurch stehen zahlreiche Spenderinnen und Spender vorübergehend nicht zur Verfügung. „Blutspenden ist ein konkreter Akt der Solidarität. Es geht nicht um abstrakte Zahlen, sondern um Menschen – um jemanden, den man kennt, den man liebt oder vielleicht eines Tages um sich selbst“, sagt Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten.