Blutkonserven-Mangel: Rotes Kreuz startet Hilferuf

Kärnten
15.01.2026 14:00
Aktuell herrscht eine Knappheit bei den Blutkonserven. Eine Spende kann helfen, Leben zu retten.
Aktuell herrscht eine Knappheit bei den Blutkonserven. Eine Spende kann helfen, Leben zu retten.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Aufgrund der Krankheitswellen herrscht aktuell große Knappheit in der Kärntner Blutbank. Weswegen das Rote Kreuz auch einen dringenden Aufruf zum Blutspenden startet.

Tagtäglich werden in Kärnten Hunderte Blutkonserven benötigt: für Operationen, Geburten, nach Unfällen oder bei Behandlungen von schweren Erkrankungen. Österreichweit wird gar alle 90 Sekunden eine Blutkonserve gebraucht. Doch besonders im Winter erreichen die Lagerbestände in der Kärntner Blutbank des Roten Kreuzes ein kritisches Niveau.

Grund dafür, ist die Erkältungs- und Grippewelle. Dadurch stehen zahlreiche Spenderinnen und Spender vorübergehend nicht zur Verfügung. „Blutspenden ist ein konkreter Akt der Solidarität. Es geht nicht um abstrakte Zahlen, sondern um Menschen – um jemanden, den man kennt, den man liebt oder vielleicht eines Tages um sich selbst“, sagt Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten.

Jede gesunde Person gefragt
Daher würde gerade jetzt jeder einzelne gesunde Kärntner benötigt, um sein Blut zu spenden und damit Leben zu retten. Grundsätzlich kann jede gesunde Person zwischen dem 18. und 70. Geburtstag, die gewisse gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen, zur Blutspende gehen.

Ein Online-Check zur Spendentauglichkeit, alle Termine und Infos können unter www.blut.at und www.roteskreuz.at/blut/faq abgerufen werden. Auch in der Blutspendezentrale in der Grete-Bittner-Straße 7 in Klagenfurt kann Montag bis Freitag von 7.30 bis 15.00 Uhr Blut gespendet werden.

Kärnten

