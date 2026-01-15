Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant

Kooperation mit Bad Ischl lässt auf sich warten

Was die Ausseer neben der „Gesprächsverweigerung“, so deren Vorwurf, besonders ärgert: „Zu diesem Zeitpunkt wurde die geplante Kooperation mit dem LKH Bad Ischl noch nicht einmal ausverhandelt. Außerdem berichten die dortigen Mitarbeiter, dass sie bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze sind“, so die Initiative.