Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant

Im Ausseerland brodelt der Volkszorn, nachdem ein Gesprächsbegehren der Bürgerinitiative „Forum pro LKH“ zur Rettung des örtlichen Spitals von der blau-schwarzen Landesregierung abgeschmettert wurde. Indes verdichten sich die Gerüchte, wonach das Krankenhaus bereits in wenigen Monaten demontiert werden soll.
„Auf tausend“ sind zurzeit die Ausseer, nachdem kürzlich Post aus Graz eintrudelte. „Forum pro LKH“-Sprecher Herbert Angerer hatte bei den politischen Verantwortungsträgern um eine „Aussprache“ in der Causa drohende Spitalsschließung gebeten – jetzt kam die Abfuhr. Da bereits alles gesagt sei, sehe man „keinen Bedarf für einen weiteren Termin“.
Politiker mit Anstand hätten sich mit dem Anliegen der Bevölkerung auseinandergesetzt. Aber augenscheinlich zählt nur mehr das Drüberfahren.
Forum pro LKH
Indes verdichten sich die Gerüchte, wonach die Demontage des Spitals schneller erfolgen könnte, als die Bewohner in ihren schlimmsten Träumen befürchtet hatten: Die Rede ist vom Aus für die Chirurgie im April.
Kooperation mit Bad Ischl lässt auf sich warten
Was die Ausseer neben der „Gesprächsverweigerung“, so deren Vorwurf, besonders ärgert: „Zu diesem Zeitpunkt wurde die geplante Kooperation mit dem LKH Bad Ischl noch nicht einmal ausverhandelt. Außerdem berichten die dortigen Mitarbeiter, dass sie bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze sind“, so die Initiative.
Auf Nachfrage bei Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) heißt es, dass der „einstimmig beschlossene und seit 1. Jänner gültige RSG (Regionaler Strukturplan Gesundheit, Anm. d. Redaktion) so rasch wie möglich umgesetzt wird, daher wurde die Kages ersucht, umgehend alle notwendigen Schritte zu setzen.“
Erste Maßnahmen in Bad Aussee seien für das erste Halbjahr 2026 geplant – „dabei gilt es aber insbesondere auf die betroffenen Mitarbeiter sowie die gesicherte 24/7-Patientenversorgung Rücksicht zu nehmen“.
