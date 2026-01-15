Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politik bleibt hart

Krankenhaus vor Demontage: Weitere Demos geplant

Steiermark
15.01.2026 17:05
Das „Forum pro LKH Bad Aussee“ will weiter um den Erhalt des Spitals kämpfen.
Das „Forum pro LKH Bad Aussee“ will weiter um den Erhalt des Spitals kämpfen.(Bild: Krone KREATIV/Christian Jauschowetz)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Im Ausseerland brodelt der Volkszorn, nachdem ein Gesprächsbegehren der Bürgerinitiative „Forum pro LKH“ zur Rettung des örtlichen Spitals von der blau-schwarzen Landesregierung abgeschmettert wurde. Indes verdichten sich die Gerüchte, wonach das Krankenhaus bereits in wenigen Monaten demontiert werden soll.

0 Kommentare

„Auf tausend“ sind zurzeit die Ausseer, nachdem kürzlich Post aus Graz eintrudelte. „Forum pro LKH“-Sprecher Herbert Angerer hatte bei den politischen Verantwortungsträgern um eine „Aussprache“ in der Causa drohende Spitalsschließung gebeten – jetzt kam die Abfuhr. Da bereits alles gesagt sei, sehe man „keinen Bedarf für einen weiteren Termin“.

Zitat Icon

Politiker mit Anstand hätten sich mit dem Anliegen der Bevölkerung auseinandergesetzt. Aber augenscheinlich zählt nur mehr das Drüberfahren.

Forum pro LKH

Indes verdichten sich die Gerüchte, wonach die Demontage des Spitals schneller erfolgen könnte, als die Bewohner in ihren schlimmsten Träumen befürchtet hatten: Die Rede ist vom Aus für die Chirurgie im April.

Kooperation mit Bad Ischl lässt auf sich warten
Was die Ausseer neben der „Gesprächsverweigerung“, so deren Vorwurf, besonders ärgert: „Zu diesem Zeitpunkt wurde die geplante Kooperation mit dem LKH Bad Ischl noch nicht einmal ausverhandelt. Außerdem berichten die dortigen Mitarbeiter, dass sie bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze sind“, so die Initiative.

Lesen Sie auch:
Hunderte Menschen demonstrierten am Dienstag in Graz. 
Viel Kritik an Kunasek
Demo bei Eiseskälte: Steirer kämpfen um Spitäler
16.12.2025
Ein letzes Aufbäumen
15 Bürgermeister fordern jetzt Leitspital Stainach
10.12.2025

Auf Nachfrage bei Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) heißt es, dass der „einstimmig beschlossene und seit 1. Jänner gültige RSG (Regionaler Strukturplan Gesundheit, Anm. d. Redaktion) so rasch wie möglich umgesetzt wird, daher wurde die Kages ersucht, umgehend alle notwendigen Schritte zu setzen.“

Erste Maßnahmen in Bad Aussee seien für das erste Halbjahr 2026 geplant – „dabei gilt es aber insbesondere auf die betroffenen Mitarbeiter sowie die gesicherte 24/7-Patientenversorgung Rücksicht zu nehmen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Vertrauen in Gefahr
IHS-Chef warnt: „Staat liefert nicht mehr“
Nach dem spektakulären Einbruch ist die Sparkasse im deutschen Gelsenkirchen weiter geschlossen.
Coup in Gelsenkirchen
Täter gelangten durch manipulierte Tür in Bank
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
449.199 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
183.543 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.811 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf