Feuerwehrmänner rücken zum Pferdeeinsatz aus

Schwieriger Einsatz Donnerstagfrüh für die Berufsfeuerwehr Klagenfurt: In einem Stall in Gottesbichl war ein Pferd in seiner Box umgefallen und benötigte dringend Hilfe.
„Tier in Notlage, groß“ - so die gar nicht so seltene Einsatzmeldung für die Berufsfeuerwehr. Umgehend rückten die Florianis mit drei Fahrzeugen nach Gottesbichl aus. „Ein älteres Pferd war in der Nacht in seiner Box umgefallen und ist aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine gekommen“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Germ der „Krone“.
Platzmangel erschwerte den Einsatz
Im Einvernehmen mit dem Tierarzt und einer ebenfalls anwesenden Pferde-Therapeutin schritten die Einsatzkräfte schließlich sorgsam zur Tat. „Wir sind auch für derartige Fälle bestens geschult und haben auch die Gerätschaften, um die Tiere auf die Beine zu stellen“, so Germ. Allerdings konnten diese in der Box aufgrund des Platzmangels nicht angewendet werden.
Und so musste das Pferd erst ins Freie transportiert werden, wo vorab großflächig Stroh ausgebreitet worden ist, um dem Tier Halt zu geben und ein sicheres Aufstehen zu ermöglichen. Mit Unterstützung der Einsatzkräfte gelang es dem Pferd schließlich, selbstständig wieder auf die Beine zu kommen. Anschließend wurde es zurück in den Stall gebracht.
„Gefährliches Unterfangen“
„Für die Einsatzkräfte ist so ein Unterfangen gar nicht so ungefährlich – es besteht immer die Gefahr, dass das Tier aus Angst austritt. Daher ist es umso wichtiger, dass man bei so einem Einsatz ruhig bleibt. Stress überträgt sich auf das Pferd. Danke an alle Beteiligten für die ruhige und professionelle Zusammenarbeit.“
