Mann ist Star-Kicker

TV-Moderatorin verrät: „Im Bett bin ich eine 10!“

Fußball International
06.03.2026 19:30
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

TV-Moderatorin Diletta Leotta, Ehefrau von Schalke-Torhüter Loris Karius, spricht überraschend offen über ihr Privatleben und sorgt mit einer sehr selbstbewussten Aussage für Aufsehen.

Normalerweise spricht Leotta als DAZN-Moderatorin über Italiens Fußball, doch im jüngsten Podcast von Sportmoderatorin Victoria Cabello verriet sie auch ganz schön viele intime Details.

„Im Bett gebe ich mir eine 10. Hast du den Vulkan Ätna vor Augen? Sizilien. Die Hitze?“ fragt Diletta – und verrät auch gleich, was sie im Bett am liebsten hat. „Fantasie – immer etwas Neues!“ Deshalb habe sie auch eigentlich gar keine Lieblingsstellung. 

Zweites Kind
Immerhin: Ehemann Loris Karius dürfte die Erwartungen erfüllen. Die beiden erwarten im Laufe des Jahres ihr zweites Kind! 

Fußball International
06.03.2026 19:30
