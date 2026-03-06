TV-Moderatorin verrät: „Im Bett bin ich eine 10!“

TV-Moderatorin Diletta Leotta, Ehefrau von Schalke-Torhüter Loris Karius, spricht überraschend offen über ihr Privatleben und sorgt mit einer sehr selbstbewussten Aussage für Aufsehen.
Normalerweise spricht Leotta als DAZN-Moderatorin über Italiens Fußball, doch im jüngsten Podcast von Sportmoderatorin Victoria Cabello verriet sie auch ganz schön viele intime Details.
„Im Bett gebe ich mir eine 10. Hast du den Vulkan Ätna vor Augen? Sizilien. Die Hitze?“ fragt Diletta – und verrät auch gleich, was sie im Bett am liebsten hat. „Fantasie – immer etwas Neues!“ Deshalb habe sie auch eigentlich gar keine Lieblingsstellung.
Zweites Kind
Immerhin: Ehemann Loris Karius dürfte die Erwartungen erfüllen. Die beiden erwarten im Laufe des Jahres ihr zweites Kind!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.