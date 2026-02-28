Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Salzburg
Auch Dach brannte
Am Samstagvormittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Salzburger Stadtteil Maxglan gerufen. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Ausgerechnet kurz vor der allsamstäglichen Sirenenprobe um 12 Uhr kam es zu dem Alarm.
In der Kendlersiedlung war es in einem Zimmer in einem Mehrparteienhaus in der Alfred-Bäck-Straße zu einem Brand gekommen. Aus einem Dachfenster rauchte es, der Brand griff auch auf das Dach über. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Bewohner leicht verletzt und wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert. Noch ist unklar, was den Brand ausgelöst hat.
