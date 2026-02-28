Deponie in Strobl wurde vorerst gestoppt

Ausschlaggebend sei laut Othmar Berner, Sprecher der Bürgerinitiative „Keine Deponie in Strobl“, „insbesondere die Beurteilung der Verkehrssituation auf der Alten Bundesstraße“. Heißt: Die geplante Zunahme des Verkehrs auf der Straße wäre nicht tragbar gewesen und hätte den Verkehr zu sehr beeinträchtigt.