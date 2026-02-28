Deponie in Strobl wurde vorerst gestoppt

Bereits seit Jahren kämpfen Anrainer in Strobl gegen eine geplante Deponie für Bodenaushub. Auf rund 6,3 Hektar soll sich das Vorhaben erstrecken – sofern es denn jemals gebaut wird. Denn nun wurden die Pläne vorerst gestoppt. Das Landesverwaltungsgericht hob die Deponie-Genehmigung auf.
Ausschlaggebend sei laut Othmar Berner, Sprecher der Bürgerinitiative „Keine Deponie in Strobl“, „insbesondere die Beurteilung der Verkehrssituation auf der Alten Bundesstraße“. Heißt: Die geplante Zunahme des Verkehrs auf der Straße wäre nicht tragbar gewesen und hätte den Verkehr zu sehr beeinträchtigt.
Ob die Projektwerberin Revision einlegt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Es wäre eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof zulässig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.