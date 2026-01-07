Salzburger fällt nach Knochenbruch aus

Salzburg gab am Mittwoch den Kader für das Trainingslager in Belek bekannt. Ein Quintett fällt für die Einheiten in der Türkei aus unterschiedlichen Gründen aus.
Donnerstag geht es für die Bullen raus aus dem kalten Salzburg, rein in die wärmere Türkei. Acht Tage lang bereiten sich die Kicker in Belek auf das Frühjahr vor, elf Trainingseinheiten und zwei Testspiele (gegen Rakow/Pol und Roter Stern/Ser um Marko Arnautovic) stehen in diesem Zeitraum an. „Wenn man mit der ganzen Mannschaft dort ist, ist es immer lustig. Wir werden aber auch viel arbeiten dort“, freut sich Valentin Sulzbacher schon.
Er ist einer von 28 Spielern, die die Reise an die türkische Riviera antreten. Neben John Mellberg verpassen auch Stefan Lainer, Takumu Kawamura, Aleksa Terzic und Petar Ratkov einen der beiden Flieger, der morgen in München mit den Bullen (50 Personen) abhebt. Bei Top-Torjäger Ratkov sind Vertragsverhandlungen der Grund. Der Serbe soll kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom stehen. 13 Millionen Euro Ablöse und ein Fünfjahres-Vertrag sind im Gespräch.
Sein Transfer wird aller Voraussicht nach auch nicht der letzte von Salzburg in diesem Winter bleiben. „Ich glaube schon, dass es bei uns eine spannende Transferphase wird. Stand jetzt ist der Kader etwas zu groß“, betonte Trainer Thomas Letsch zuletzt. Mit dem neuen Sportboss Marcus Mann hat er sich diesbezüglich auch bereits ausgetauscht: „Wir haben schon die eine oder andere Minute damit verbracht, um über den Kader zu sprechen.“
Handbruch bei Lainer
Ratkovs Landsmann Terzic, der schon den Test gegen die Bayern verpasst hat, ist immer noch krank, soll aber je nach Gesundheitszustand nachreisen. Beim Dauerverletzten Kawamura geht es sich wegen einer Knieblessur nicht aus. Genauso wie bei Rechtsverteidiger Lainer. Der Seekirchener hat sich im Vorbereitungsspiel gegen die Münchner einen Mittelhandknochenbruch zugezogen, muss sich einer Operation unterziehen. Er fällt für unbestimmte Zeit aus.
Der Tross des FC Bayern trat indes nach dem 5:0-Sieg in Wals-Siezenheim nicht gleich die Heimreise an. Das Team von Trainer Vincent Kompany fuhr nach Obertauern, wo Spieler und Betreuer einen gemütlichen Abend in der Lürzer Alm verbrachten. Salzburg-Präsident Harald Lürzer bekam dabei von Bayerns Sportbossen Christoph Freund und Max Eberl ein Trikot mit Unterschriften überreicht.
