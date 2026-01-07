Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Trainingslager

Salzburger fällt nach Knochenbruch aus

Salzburg
07.01.2026 14:19
Stefan Lainer (re.) zog sich im Test gegen die Bayern (li. Diaz) einen Bruch der Mittelhand zu.
Stefan Lainer (re.) zog sich im Test gegen die Bayern (li. Diaz) einen Bruch der Mittelhand zu.(Bild: Klaus Huber – FC Red Bull Salzburg)

Salzburg gab am Mittwoch den Kader für das Trainingslager in Belek bekannt. Ein Quintett fällt für die Einheiten in der Türkei aus unterschiedlichen Gründen aus.

0 Kommentare

Donnerstag geht es für die Bullen raus aus dem kalten Salzburg, rein in die wärmere Türkei. Acht Tage lang bereiten sich die Kicker in Belek auf das Frühjahr vor, elf Trainingseinheiten und zwei Testspiele (gegen Rakow/Pol und Roter Stern/Ser um Marko Arnautovic) stehen in diesem Zeitraum an. „Wenn man mit der ganzen Mannschaft dort ist, ist es immer lustig. Wir werden aber auch viel arbeiten dort“, freut sich Valentin Sulzbacher schon.

Valentin Sulzbacher (M.).
Valentin Sulzbacher (M.).(Bild: Andreas Tröster)

Er ist einer von 28 Spielern, die die Reise an die türkische Riviera antreten. Neben John Mellberg verpassen auch Stefan Lainer, Takumu Kawamura, Aleksa Terzic und Petar Ratkov einen der beiden Flieger, der morgen in München mit den Bullen (50 Personen) abhebt. Bei Top-Torjäger Ratkov sind Vertragsverhandlungen der Grund. Der Serbe soll kurz vor einem Wechsel zu Lazio Rom stehen. 13 Millionen Euro Ablöse und ein Fünfjahres-Vertrag sind im Gespräch.

Soll vor Wechsel stehen: Petar Ratkov.
Soll vor Wechsel stehen: Petar Ratkov.(Bild: Andreas Tröster)

Sein Transfer wird aller Voraussicht nach auch nicht der letzte von Salzburg in diesem Winter bleiben. „Ich glaube schon, dass es bei uns eine spannende Transferphase wird. Stand jetzt ist der Kader etwas zu groß“, betonte Trainer Thomas Letsch zuletzt. Mit dem neuen Sportboss Marcus Mann hat er sich diesbezüglich auch bereits ausgetauscht: „Wir haben schon die eine oder andere Minute damit verbracht, um über den Kader zu sprechen.“

Lesen Sie auch:
Marcus Mann stellte sich Dienstag erstmals der Öffentlichkeit vor.
Red Bull Salzburg
Neuer Sportboss: „Trete an, um lange zu bleiben“
06.01.2026
Hannoveraner über Mann
„Das war ein schlauer Zug von Salzburg“
06.01.2026

Handbruch bei Lainer
Ratkovs Landsmann Terzic, der schon den Test gegen die Bayern verpasst hat, ist immer noch krank, soll aber je nach Gesundheitszustand nachreisen. Beim Dauerverletzten Kawamura geht es sich wegen einer Knieblessur nicht aus. Genauso wie bei Rechtsverteidiger Lainer. Der Seekirchener hat sich im Vorbereitungsspiel gegen die Münchner einen Mittelhandknochenbruch zugezogen, muss sich einer Operation unterziehen. Er fällt für unbestimmte Zeit aus.

Christoph Freund, Harald Lürzer und Max Eberl (v. li.).
Christoph Freund, Harald Lürzer und Max Eberl (v. li.).(Bild: ZVG)

Der Tross des FC Bayern trat indes nach dem 5:0-Sieg in Wals-Siezenheim nicht gleich die Heimreise an. Das Team von Trainer Vincent Kompany fuhr nach Obertauern, wo Spieler und Betreuer einen gemütlichen Abend in der Lürzer Alm verbrachten. Salzburg-Präsident Harald Lürzer bekam dabei von Bayerns Sportbossen Christoph Freund und Max Eberl ein Trikot mit Unterschriften überreicht.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Marko ArnautovicStefan Lainer
SalzburgBelekTürkeiMünchenBayern
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
107.581 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
107.499 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
100.490 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf