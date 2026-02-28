Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Projekt in Eugendorf

Schüler zeigen sich als echte Medienprofis

Salzburg
28.02.2026 09:00
Luca und Bastian beim Interview mit Ortschef Robert Bimminger.
Luca und Bastian beim Interview mit Ortschef Robert Bimminger.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Ein spezielles Projekt wurde von Mittelschülern in Eugendorf umgesetzt. Sie sorgen für einen virtuellen „Tag der offenen Tür“ in der neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Reitberg. Diese ist Mitte Februar in Betrieb gegangen und hat rund acht Millionen Euro gekotstet.

0 Kommentare

Groß war die Aufregung in der neuen Kindertagesstätte im Eugendorfer Ortsteil Reitberg. In mehreren Gruppen luden die Schüler der Klasse 3M der Mittelschule Eugendorf Interviewpartner in den Kindergarten. Ein Film zu der Einrichtung soll entstehen – quasi als virtueller „Tag der offenen Tür“. Später wird er auf der Homepage der Gemeinde zu sehen sein.

Die Kindertagesstätte ist bereits in Betrieb.
Die Kindertagesstätte ist bereits in Betrieb.(Bild: Markus Tschepp)

 Um kurz nach 9 Uhr stellte sich etwa Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) als erster den Fragen der Schüler. Warum war die neue Einrichtung notwendig? Wie hoch waren die Kosten? Und viele weitere Fragen wurden an die Verantwortlichen – vom Architekten bis hin zur Bauamtsleiterin – gestellt. „Ich habe mich über mehrere Wochen mit meinen Eltern vorbereitet“, erzählt etwa Bastian Huber. Er hat das Interview mit dem Ortschef geführt. Engagierte Lehrerin wollte Projekt umsetzenAlles auf Film festgehalten hat Luca Berger. „Ich wollte das schon immer einmal machen“, so der Schüler und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Es ist auch besser als in der Schule.“

Christina und Leonie hatten beim Projekt in der neuen Einrichtung sichtlich ihren Spaß.
Christina und Leonie hatten beim Projekt in der neuen Einrichtung sichtlich ihren Spaß.(Bild: Markus Tschepp)

Christina Gschaider und Leonie Zopf sind derweilen im gesamten Gebäude unterwegs. Sie sind verantwortlich für die Schnittbilder im Film. „Es taugt uns wirklich voll gut“, sind die beiden begeistert. Auch sie haben sich lange vorbereitet, damit alles reibungslos funktioniert. Die Idee entstand durch Lehrerin Elisabeth Anna Stuck. „Ich habe so etwas früher in Grödig öfter gemacht. Diesmal habe ich den Bürgermeister gefragt, ob er eine Idee hat und das ist dabei rausgekommen.“

Lesen Sie auch:
Manfred Keck überlegt, rechtliche Schritte einzuleiten.
Streit mit Gemeinde
Energiegemeinschaft möchte ausgelobte Fördermittel
27.02.2026
Krone Plus Logo
Posthof im Kaiviertel
Neuer Pächter gesucht: Aus für Krankenhauskantine
27.02.2026

Für die Lehrerin passt das Projekt auch gut in den MINT-Schwerpunkt der Schule. Auch Robert Bimminger zeigt sich von der Idee begeistert. Die Kindertagesstätte wurde nach den Semesterferien eröffnet und dient den Kleinsten im Ort. Rund acht Millionen Euro wurden investiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
28.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
111.100 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
101.863 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
99.864 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1547 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1344 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1108 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf