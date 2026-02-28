Schüler zeigen sich als echte Medienprofis

Ein spezielles Projekt wurde von Mittelschülern in Eugendorf umgesetzt. Sie sorgen für einen virtuellen „Tag der offenen Tür“ in der neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Reitberg. Diese ist Mitte Februar in Betrieb gegangen und hat rund acht Millionen Euro gekotstet.
Groß war die Aufregung in der neuen Kindertagesstätte im Eugendorfer Ortsteil Reitberg. In mehreren Gruppen luden die Schüler der Klasse 3M der Mittelschule Eugendorf Interviewpartner in den Kindergarten. Ein Film zu der Einrichtung soll entstehen – quasi als virtueller „Tag der offenen Tür“. Später wird er auf der Homepage der Gemeinde zu sehen sein.
Um kurz nach 9 Uhr stellte sich etwa Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) als erster den Fragen der Schüler. Warum war die neue Einrichtung notwendig? Wie hoch waren die Kosten? Und viele weitere Fragen wurden an die Verantwortlichen – vom Architekten bis hin zur Bauamtsleiterin – gestellt. „Ich habe mich über mehrere Wochen mit meinen Eltern vorbereitet“, erzählt etwa Bastian Huber. Er hat das Interview mit dem Ortschef geführt. Engagierte Lehrerin wollte Projekt umsetzenAlles auf Film festgehalten hat Luca Berger. „Ich wollte das schon immer einmal machen“, so der Schüler und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Es ist auch besser als in der Schule.“
Christina Gschaider und Leonie Zopf sind derweilen im gesamten Gebäude unterwegs. Sie sind verantwortlich für die Schnittbilder im Film. „Es taugt uns wirklich voll gut“, sind die beiden begeistert. Auch sie haben sich lange vorbereitet, damit alles reibungslos funktioniert. Die Idee entstand durch Lehrerin Elisabeth Anna Stuck. „Ich habe so etwas früher in Grödig öfter gemacht. Diesmal habe ich den Bürgermeister gefragt, ob er eine Idee hat und das ist dabei rausgekommen.“
Für die Lehrerin passt das Projekt auch gut in den MINT-Schwerpunkt der Schule. Auch Robert Bimminger zeigt sich von der Idee begeistert. Die Kindertagesstätte wurde nach den Semesterferien eröffnet und dient den Kleinsten im Ort. Rund acht Millionen Euro wurden investiert.
