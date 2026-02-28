Schüler zeigen sich als echte Medienprofis

Um kurz nach 9 Uhr stellte sich etwa Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) als erster den Fragen der Schüler. Warum war die neue Einrichtung notwendig? Wie hoch waren die Kosten? Und viele weitere Fragen wurden an die Verantwortlichen – vom Architekten bis hin zur Bauamtsleiterin – gestellt. „Ich habe mich über mehrere Wochen mit meinen Eltern vorbereitet“, erzählt etwa Bastian Huber. Er hat das Interview mit dem Ortschef geführt. Engagierte Lehrerin wollte Projekt umsetzenAlles auf Film festgehalten hat Luca Berger. „Ich wollte das schon immer einmal machen“, so der Schüler und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Es ist auch besser als in der Schule.“