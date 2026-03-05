Sonnenstrom für Paradeiser, Salat und Co.

Größtes wirtschaftliches Dach-Photovoltaikprojekt

Bereits Ende 2021 startete man deshalb gemeinsam mit Burgenland Energie mit dem Dach-Photovoltaik-Projekt. Jetzt ist man so weit fertig – und darf dich derzeit über die größte Dachphotovoltaik-Anlage des Burgenlandes freuen. Mehr als 5000 PV-Paneele wurden verbaut. Die Ausbeute: 2,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Jetzt plant Perlinger Gemüse noch einen ordentlichen Batteriespeicher anzukaufen – und schafft damit in Wallern eines der stärksten betrieblichen Eigenversorgungsprojekte der Region. Denn in der Hauptsaison – sprich im Sommer, wenn sowohl am meisten Gemüse produziert, aber auch am meisten Sonnenenergie generiert werden kann, wird Perlinger Gemüse 92 Prozent ihres auf den Dächern produzierten Stroms selbst verbrauchen. „Da geht es um Klimaanlagen, Kühlanlagen, wo das Gemüse gelagert wird, Sortier- und Verpackungsmaschinen und vieles mehr“, erklärt Firmenchef Werner Perlinger.