Neuer Wettbewerb

Siegerprojekt: „Baba, Beton!“ am Kirchenplatz

Burgenland
05.03.2026 11:00
Höller (Jury), LH-Stv. Haider-Wallner, Bürgermeister Fercsak und OV Schreiner.
Höller (Jury), LH-Stv. Haider-Wallner, Bürgermeister Fercsak und OV Schreiner.(Bild: LMS)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf gewinnt den Entsiegelungswettbewerb mit einem Projekt, das sich mit Bodenschutz beschäftigt.

0 Kommentare

Der Sieg beim ersten Entsiegelungswettbewerb „Baba, Beton! geht ins Mittelburgenland. Mit dem Projekt „Kirchenplatz – Platz der Generationen“ setzte sich die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf gegen zwölf andere Bewerber durch. Geplant ist es, den rund 700 Quadratmeter großen versiegelten Kirchenvorplatz zu einem grünen Begegnungsraum umzugestalten. „Durch eine Reihe an Maßnahmen wird die Qualität des Platzes für Bevölkerung und Biodiversität deutlich gesteigert und das Mikroklima langfristig verbessert“, so der Juryvorsitzende Harald Höller.

Start im Frühjahr
Geplant sind Baumpflanzungen, Blühflächen, Stauden- und Gräserbereiche, versickerungsfähige Beläge sowie Wasserflächen, Sitzmöglichkeiten und Beschattungselemente. Das Land Burgenland unterstützt die Umsetzung mit bis zu 100.000 Euro. Der Baustart ist im Frühjahr geplant.

Projekt soll fortgesetzt werden
Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner betonte bei der Preisverleihung: „Mit diesem Siegerprojekt wird deutlich, dass Bodenschutz keine abstrakte Debatte ist, sondern die unmittelbare Umgebung betrifft. Die Gemeinde verbindet ökologische und soziale Verantwortung mit hoher Aufenthaltsqualität für die Menschen – genau das wollen wir mit ,Baba, Beton!‘ erreichen und in Zukunft fortsetzen.“

Für Bürgermeister Paul Fercsak ist das Projekt ein wichtiger Schritt: „Besonders wichtig ist mir, dass hier ein lebendiger Ort der Begegnung entsteht.“ Einen Anerkennungspreis der Österreichischen Hagelversicherung erhielt das Projekt „Jerusalemplatz“ in Eisenstadt.

