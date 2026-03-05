Siegerprojekt: „Baba, Beton!“ am Kirchenplatz

Der Sieg beim ersten Entsiegelungswettbewerb „Baba, Beton! geht ins Mittelburgenland. Mit dem Projekt „Kirchenplatz – Platz der Generationen“ setzte sich die Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf gegen zwölf andere Bewerber durch. Geplant ist es, den rund 700 Quadratmeter großen versiegelten Kirchenvorplatz zu einem grünen Begegnungsraum umzugestalten. „Durch eine Reihe an Maßnahmen wird die Qualität des Platzes für Bevölkerung und Biodiversität deutlich gesteigert und das Mikroklima langfristig verbessert“, so der Juryvorsitzende Harald Höller.