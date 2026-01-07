Erstes Training noch ohne einen neuen Coach

Casali ist wieder weg

Nicht mehr im Altacher Kader scheint Torhüter Tino Casali auf, der aufgrund der Verletzung von Daniel Antosch und Paul Piffer während der Herbstsaison verpflichtet wurde. Casali kam im Testspiel gegen Ulm zu 90 Spielminuten, blieb dabei ohne Gegentor. Zu einem Meisterschaftseinsatz kam der Kärntner in seiner Ära zwei im Rheindorf aber nicht. Aktuell ist seine Zukunft noch unklar.