Erstes Training noch ohne einen neuen Coach

Der SCR Altach startete bei eisigen Temperaturen in die Vorbereitung für das Frühjahr. Noch ohne neuen Coach, die erste Einheit leitete Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Intensive Gespräche laufen jedoch, bestätigte Sportkoordinator Philipp Netzer.
Angenehme Temperaturen für ein Fußballtraining sind andere, als die derzeit vorherrschenden. Bei Minusgraden haben die Altacher Kicker gestern die Vorbereitung begonnen. Unter der Leitung von Atdhe Nuhiu, der von Louis Ngwat-Mahop und Christian Zellner unterstützt wurde. Drei Spieler fehlten: Leonardo Lukacevic und Srdjan Hrstic waren krank, Marlon Mustapha absolviert gerade die letzten Tage seiner Grundausbildung beim Bundesheer. Die Langzeitverletzten Diego Madritsch und Salif Tietietta sind weiterhin in ihrem Rehabilitationsprogramm.
Bezüglich neuem Trainer gibt es keine Neuigkeiten. Zumindest nicht nach außen. Sportdirektor Philipp Netzer bestätigte intensive Gespräche. Wann es tatsächlich zu einem Abschluss kommen kann, weiß der Lochauer derzeit auch noch nicht.
Casali ist wieder weg
Nicht mehr im Altacher Kader scheint Torhüter Tino Casali auf, der aufgrund der Verletzung von Daniel Antosch und Paul Piffer während der Herbstsaison verpflichtet wurde. Casali kam im Testspiel gegen Ulm zu 90 Spielminuten, blieb dabei ohne Gegentor. Zu einem Meisterschaftseinsatz kam der Kärntner in seiner Ära zwei im Rheindorf aber nicht. Aktuell ist seine Zukunft noch unklar.
