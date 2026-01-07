Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim SCR Altach

Erstes Training noch ohne einen neuen Coach

Vorarlberg
07.01.2026 19:55
Sportdirektor Philipp Netzer und Sportkoordinator Eric Orie suchen den neuen Altach-Coach noch.
Sportdirektor Philipp Netzer und Sportkoordinator Eric Orie suchen den neuen Altach-Coach noch.(Bild: GEPA)

Der SCR Altach startete bei eisigen Temperaturen in die Vorbereitung für das Frühjahr. Noch ohne neuen Coach, die erste Einheit leitete Co-Trainer Atdhe Nuhiu. Intensive Gespräche laufen jedoch, bestätigte Sportkoordinator Philipp Netzer.

0 Kommentare

Angenehme Temperaturen für ein Fußballtraining sind andere, als die derzeit vorherrschenden. Bei Minusgraden haben die Altacher Kicker gestern die Vorbereitung begonnen. Unter der Leitung von Atdhe Nuhiu, der von Louis Ngwat-Mahop und Christian Zellner unterstützt wurde. Drei Spieler fehlten: Leonardo Lukacevic und Srdjan Hrstic waren krank, Marlon Mustapha absolviert gerade die letzten Tage seiner Grundausbildung beim Bundesheer. Die Langzeitverletzten Diego Madritsch und Salif Tietietta sind weiterhin in ihrem Rehabilitationsprogramm.

Marlon Mustapha absolviert noch seinen Grundwehrdienst.
Marlon Mustapha absolviert noch seinen Grundwehrdienst.(Bild: GEPA)

Bezüglich neuem Trainer gibt es keine Neuigkeiten. Zumindest nicht nach außen. Sportdirektor Philipp Netzer bestätigte intensive Gespräche. Wann es tatsächlich zu einem Abschluss kommen kann, weiß der Lochauer derzeit auch noch nicht.

Tino Casali hat den SCR Altach wieder verlassen.
Tino Casali hat den SCR Altach wieder verlassen.(Bild: APA/EXPA)

Casali ist wieder weg
Nicht mehr im Altacher Kader scheint Torhüter Tino Casali auf, der aufgrund der Verletzung von Daniel Antosch und Paul Piffer während der Herbstsaison verpflichtet wurde. Casali kam im Testspiel gegen Ulm zu 90 Spielminuten, blieb dabei ohne Gegentor. Zu einem Meisterschaftseinsatz kam der Kärntner in seiner Ära zwei im Rheindorf aber nicht. Aktuell ist seine Zukunft noch unklar.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol wolkig
Bludenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Dornbirn
-5° / -1°
Symbol wolkig
Feldkirch
-6° / -3°
Symbol heiter

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
114.169 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.984 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
108.054 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Vorarlberg
Beim SCR Altach
Erstes Training noch ohne einen neuen Coach
Piste statt Schanze
Die Daumendrückerin gibt auf der „Kälberloch“ Gas
Schwere Nötigung
Prozess: Familie in Angst und Schrecken versetzt
Tierseuche
Rinder-TBC: 55 Kühe mussten getötet werden
Eis am Bodensee
Nach klirrender Kälte kommt jetzt Temperatursprung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf