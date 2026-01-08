Luxus, Lügen und ein tödliches Geheimnis

Ein Job im Luxus-Anwesen als letzte Chance – doch hinter den perfekten Mauern lauert das Grauen: In „The Housemaid – Wenn Sie Wüsste“ wird Sydney Sweeney ab dem 15. Jänner zur Housemaid in einem Haus voller Geheimnisse. Die „Krone“ verlost 2x2 Kinogutscheine plus je 1 Buch zum Film!
Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt…
Denn Hausherrin Nina Winchester (Amanda Seyfried) ist nicht nur makellos geschniegelt, sondern auch unberechenbar: mal charmant, mal kalt, mal explosiv. Und Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) wirkt viel zu nett, viel zu perfekt – und genau das macht ihn verdächtig. Dazu kommt der rätselhafte Gärtner Enzo (Michele Morrone), der Millie beobachtet, als wüsste er mehr, als er sagt. Ein verführerisches Spiel um Macht, Manipulation und Geheimnisse beginnt – inklusive Wendungen, bei denen man sich im Kinosessel fragt: Wer spielt hier eigentlich mit wem?
Der Stoff ist bereits ein Bestseller-Hit: „The Housemaid“ basiert auf dem Mega-Erfolg von Freida McFadden – und wird nun als stylisher Thriller für die große Leinwand adaptiert.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 15. Jänner verlost die „Krone“ 2x2 Kinogutscheine und jeweils auch das Buch „The Housemaid“ vom Heyne Verlag, welches die Vorlage für den Horrorthriller bietet. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 15. Jänner, 09:00 Uhr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.