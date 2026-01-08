Vorteilswelt
krone.at Gewinnspiel

Luxus, Lügen und ein tödliches Geheimnis

Gewinnspiele
08.01.2026 06:00

Ein Job im Luxus-Anwesen als letzte Chance – doch hinter den perfekten Mauern lauert das Grauen: In „The Housemaid – Wenn Sie Wüsste“ wird Sydney Sweeney ab dem 15. Jänner zur Housemaid in einem Haus voller Geheimnisse.  Die „Krone“ verlost 2x2 Kinogutscheine plus je 1 Buch zum Film!

Nicht jeder Neuanfang bietet eine zweite Chance. Die 27-jährige Millie (Sydney Sweeney) hofft nach der Entlassung aus dem Gefängnis als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar neu anzufangen. Doch schon bald merkt sie, dass sich hinter der Fassade aus Luxus und Eleganz eine dunkle Wahrheit verbirgt, die weitaus gefährlicher ist als ihre eigene. Ein verführerisches Spiel um Geheimnisse, Skandale und Macht beginnt…

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Denn Hausherrin Nina Winchester (Amanda Seyfried) ist nicht nur makellos geschniegelt, sondern auch unberechenbar: mal charmant, mal kalt, mal explosiv. Und Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) wirkt viel zu nett, viel zu perfekt – und genau das macht ihn verdächtig. Dazu kommt der rätselhafte Gärtner Enzo (Michele Morrone), der Millie beobachtet, als wüsste er mehr, als er sagt. Ein verführerisches Spiel um Macht, Manipulation und Geheimnisse beginnt – inklusive Wendungen, bei denen man sich im Kinosessel fragt: Wer spielt hier eigentlich mit wem?

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Der Stoff ist bereits ein Bestseller-Hit: „The Housemaid“ basiert auf dem Mega-Erfolg von Freida McFadden – und wird nun als stylisher Thriller für die große Leinwand adaptiert.

Gewinnen Sie neben Kinotickets für den Film auch die Buchvorlage zu „The Housemaid – Wenn Sie Wüsste".
Gewinnen Sie neben Kinotickets für den Film auch die Buchvorlage zu „The Housemaid – Wenn Sie Wüsste“.(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich, adobe stock – AKIO)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 15. Jänner verlost die „Krone“ 2x2 Kinogutscheine und jeweils auch das Buch „The Housemaid“ vom Heyne Verlag, welches die Vorlage für den Horrorthriller bietet. Einfach das unten stehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 15. Jänner, 09:00 Uhr

Porträt von krone.at
krone.at
