Luxus, Lügen und ein tödliches Geheimnis

Denn Hausherrin Nina Winchester (Amanda Seyfried) ist nicht nur makellos geschniegelt, sondern auch unberechenbar: mal charmant, mal kalt, mal explosiv. Und Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) wirkt viel zu nett, viel zu perfekt – und genau das macht ihn verdächtig. Dazu kommt der rätselhafte Gärtner Enzo (Michele Morrone), der Millie beobachtet, als wüsste er mehr, als er sagt. Ein verführerisches Spiel um Macht, Manipulation und Geheimnisse beginnt – inklusive Wendungen, bei denen man sich im Kinosessel fragt: Wer spielt hier eigentlich mit wem?