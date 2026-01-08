Aufregung um Schuldfrage nach Schäden an Leitung

Haftung an Dritte übergeben

Die Schuld dafür habe ein Mitarbeiter der Stadt einem Kollegen gegeben – so soll zumindest die Stellungnahme des für Bauten zuständigen Stadtrates Oscar Szemes in der Gemeinderatssitzung kurz vor den Weihnachtsfeiertagen gelautet haben. Es sei sogar die Rede davon gewesen, beide Gemeindemitarbeiter wegen angeblich „häufiger Probleme“ nicht länger beschäftigen zu wollen. Die Begründung: Bei der Vergabe an externe Kooperationspartner werde nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Haftung an Dritte übergeben.