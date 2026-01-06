Zugbegleiter in Bologna mit Messerstichen getötet

Der Tod des Zugbegleiters wirft in Italien erneut Fragen über die Sicherheit des Bahnpersonals auf. Zuletzt war es immer wieder zu Angriffen auf Schaffner und andere Mitarbeiter der Bahngesellschaften gekommen. Italiens Verkehrsminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini zeigte sich „tief betroffen“ und sprach der Familie des Opfers sowie den Kollegen sein Beileid aus. Zudem bekräftigte er das Ziel, die Zahl der Sicherheitskräfte im Bahnverkehr aufzustocken, um Züge und Bahnhöfe besser zu schützen.