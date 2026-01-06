Suche nach Täter
Zugbegleiter in Bologna mit Messerstichen getötet
Nahe dem Hauptbahnhof Bologna ist ein Zugbegleiter der italienischen Staatsbahn Trenitalia tot aufgefunden worden. Der 34-Jährige wurde am Montagabend mit Messerstichen getötet. Seine Leiche lag auf einem westlichen Vorplatz des Bahnhofs in einem Parkplatzbereich, der ausschließlich Mitarbeitern vorbehalten ist.
Nach Angaben der Ermittler war der Mann zum Zeitpunkt der Tat nicht im Dienst. Er war offenbar auf dem Weg zum Mitarbeiterparkplatz, als er mit einem Stich in den Bauch angegriffen wurde. Entdeckt wurde der Tote von einem Mitarbeiter des Bahnunternehmens Italo, der die Bahnpolizei verständigte. Die Auswertung der Überwachungskameras in dem Bereich wurde angeordnet.
Täter von Polizei identifiziert
Nach Angaben der Polizeigewerkschaft Siulp wurde ein mutmaßlicher Täter bereits identifiziert. Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten Kroaten, der Mann werde gesucht. Der 36-Jährige soll den Zugbegleiter nicht überfallen haben, um ihn auszurauben. Alle Gegenstände, die der Tote bei sich hatte, wurden gefunden. Der Verdächtige soll nach der Tat in einen Zug nach Mailand eingestiegen sein.
Der Tod des Zugbegleiters wirft in Italien erneut Fragen über die Sicherheit des Bahnpersonals auf. Zuletzt war es immer wieder zu Angriffen auf Schaffner und andere Mitarbeiter der Bahngesellschaften gekommen. Italiens Verkehrsminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini zeigte sich „tief betroffen“ und sprach der Familie des Opfers sowie den Kollegen sein Beileid aus. Zudem bekräftigte er das Ziel, die Zahl der Sicherheitskräfte im Bahnverkehr aufzustocken, um Züge und Bahnhöfe besser zu schützen.
