Die Erfolge, die Fehler: 365 Tage Donald Trump

LIVE: Österreich zur Halbzeit gegen Serbien hinten
Handball-EM im Ticker
Bei seiner Siegesfeier in der Wahlnacht versprach Donald Trump den Amerikanern ein „goldenes Zeitalter“. Am 20. Jänner 2025 wurde der Republikaner als 47. US-Präsident vereidigt. Jetzt, ein Jahr später: Welche Versprechen hat der kontroverse Mann im Weißen Haus gehalten? Welche Ziele hat er verpasst? Krone+ zieht Bilanz.
Einen Vorwurf kann man Donald Trump mit Sicherheit nicht machen. Nämlich, dass es fad wird mit ihm. Wie in seiner ersten Amtszeit regiert er mit einer Mischung aus Impulsivität, Lügen, Eigenlob und erratischem Rachegehabe. Ein Jahr ist vergangen, seit der 79-Jährige ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. In dieser Zeit hat Donald Trump Amerika radikal verändert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.