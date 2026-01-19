Die Erfolge, die Fehler: 365 Tage Donald Trump

Einen Vorwurf kann man Donald Trump mit Sicherheit nicht machen. Nämlich, dass es fad wird mit ihm. Wie in seiner ersten Amtszeit regiert er mit einer Mischung aus Impulsivität, Lügen, Eigenlob und erratischem Rachegehabe. Ein Jahr ist vergangen, seit der 79-Jährige ins Weiße Haus zurückgekehrt ist. In dieser Zeit hat Donald Trump Amerika radikal verändert.