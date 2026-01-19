Lawinenunfälle: „Restrisiko bleibt leider immer“

„Krone“: Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie von den schweren Lawinenabgängen am Wochenende erfahren haben?

Norbert Hafner: Paradoxerweise passieren solche Unfälle oft bei geringer Schneelage. Es ist meist eine ungünstige Kombination mehrerer Faktoren: starker Wind bei wenig Schnee, der dann in gefährlichen Lagen verfrachtet wird. Genau dort sind dann die Skitourengeher unterwegs. Hinzu kommt die anhaltende Kälte: Schneebretter bleiben dadurch instabil. Bei wärmeren Temperaturen würde sich der Schnee setzen, die Auslösewahrscheinlichkeit und auch die Mächtigkeit der Lawinen wären geringer. Ein weiterer Faktor ist die Sicht – wer die Gefahr nicht erkennt, kann sie schwer einschätzen.