Kärntner Kuh als Star: Veronika kratzt am Klischee

Dumme Kuh? Von „Besen“! Braunvieh Veronika aus dem Kärntner Gailtal hat gelernt, Gegenstände wie etwa einen Besen für sich zu nutzen. Für die Wissenschaft ein überraschender Fund – und zwar weit über die internationalen Grenzen hinaus.
Veronika, das „kuhle Haustier“ der Familie von Witgar Wiegele in Nötsch im Kärntner Gailtal, räumt mit Vorurteilen wie dem „blöden Rindvieh“ jetzt auf: Die Kuh hat schon mit wenigen Jahren begonnen, abgebrochene Äste zu verwenden, um sich selbst am Körper zu kratzen.
