Weltcup in Villach

ÖSV-Springerin verpasst ihre Siegpremiere knapp

Kärnten
05.01.2026 16:14
Lisa Eder jubelte beim Heim-Weltcup in Villach über Platz zwei.
Lisa Eder jubelte beim Heim-Weltcup in Villach über Platz zwei.(Bild: GEPA)

Starker Auftritt beim Heim-Weltcup der Skispringerinnen in Villach von Lisa Eder! Die Salzburgerin forderte sogar Überfliegerin Nika Prevc (Slo) und musste sich nur um 2,7 Punkte geschlagen geben. „Bei meinem zweiten Versuch habe ich die Kante endlich einmal getroffen – das hat gut gepasst“, freut sich die 24-Jährige. 

0 Kommentare

Das war hauchdünn! In der Qualifikation beim Heim-Weltcup der Skispringerinnen in Villach hatte die Slowenin Nika Prevc – die kleine Schwester von Herren-Dominator Domen – noch mit 17,1 Punkten Vorsprung dominiert. Im ersten von zwei Bewerben war es am Montag dann eine ganz enge Angelegenheit. Denn mit 96,5 Metern knallte die Salzburgerin Lisa Eder einen Traumsprung auf die Kleinschanze in Kärnten – und setzte die Führende so unter Druck.

Nika Prevc war beim Weltcup in Villach nicht zu schlagen.
Nika Prevc war beim Weltcup in Villach nicht zu schlagen.(Bild: EXPA/ Johann Groder)

Endlich wieder Zweite
Am Ende aber behielt Prevc die Nerven, gewann mit 2,7 Punkten Vorsprung und holte sich ihren dritten Sieg in der Villacher Alpenarena. Das Podest komplettierte Selina Freitag (D) mit 13,4 Zählern Rückstand. Klar war auch Eder mit ihrem zweiten Platz zufrieden – das war ihr zuvor nur in der Vorsaison in Sapporo (Jap) gelungen: „Es sind viele Leute von daheim aus Leogang da, die fahren heute wieder heim und mit Platz zwei hab ich ihnen ein schönes Geschenk gemacht. Am Ende war es wirklich knapp mit Prevc, am Dienstag geht es von vorn los und es wird sicher wieder spannend.“

Mühlbacher Zwölfte
Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher landete auf dem zwölften Platz, war die einzige weitere Lokalmatadorin, die Weltcuppunkte einfahren konnte. „In der Qualifikation war ich noch Dritte, mit zwei guten Sprüngen wäre hier durchaus etwas möglich.“ Von insgesamt neun österreichischen Starterinnen hatte sich sonst nur die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner (St) für den Hauptbewerb qualifiziert – sie scheiterte allerdings mit Platz 37 in der Quali.

Kärnten

