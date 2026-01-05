ÖSV-Springerin verpasst ihre Siegpremiere knapp

Endlich wieder Zweite

Am Ende aber behielt Prevc die Nerven, gewann mit 2,7 Punkten Vorsprung und holte sich ihren dritten Sieg in der Villacher Alpenarena. Das Podest komplettierte Selina Freitag (D) mit 13,4 Zählern Rückstand. Klar war auch Eder mit ihrem zweiten Platz zufrieden – das war ihr zuvor nur in der Vorsaison in Sapporo (Jap) gelungen: „Es sind viele Leute von daheim aus Leogang da, die fahren heute wieder heim und mit Platz zwei hab ich ihnen ein schönes Geschenk gemacht. Am Ende war es wirklich knapp mit Prevc, am Dienstag geht es von vorn los und es wird sicher wieder spannend.“