Fast 300 Kilo schwer! Riesen-Thunfisch zerlegt

„So ein großes Tier ist natürlich immer eine Herausforderung. Am Montag wurde der Fisch in Spanien gefangen. Im Lebendgewicht wog er etwa 290 Kilo, so wie er am Tisch liegt 257 Kilo“, erzählt Kochstoff-Chef Grischa Euler. Das ist der erste Thunfisch, den meine Firma im Ganzen nach Österreich geliefert hat. Er kostete mehrere Tausend Euro.“