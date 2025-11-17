Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoher Blutzoll

Heuer schon mehr Verkehrstote als im Vorjahr

Österreich
17.11.2025 13:06

Hoher Blutzoll auf Österreichs Straßen: Wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Montag mitteilte, gibt es heuer schon mehr Verkehrstote zu beklagen als im gesamten Vorjahr. Seit Jahresbeginn kamen 353 Menschen ums Leben, 2024 waren es „nur“ 351. Trauriges Detail: In der Statistik für 2025 sind jene drei Personen, die am heutigen Montag in Salzburg, Niederösterreich und in Vorarlberg ums Leben kamen (siehe Linkbox unten), noch gar nicht mitgezählt.

0 Kommentare

Für das Gesamtjahr erwartet das KFV hochgerechnet 382 Getötete. Das Ziel der Verkehrssicherheitsstrategie, die Zahl unter 310 zu halten, sei klar verfehlt worden. Anstiege gab es bei tödlichen Radunfällen – inklusive E-Bikes und E-Scootern.

Immer mehr Tote mit Fahrrädern und Scootern
Im gesamten Vorjahr sind mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern in Summe 39 Menschen ums Leben gekommen, heuer sind es bisher mindestens 64 Tote und ein Plus von 73 Prozent.

Zitat Icon

Mit ein Grund für die Veränderungen beim Unfallgeschehen ist die gestiegene Nutzung von E-Bikes, E-Scootern und Fahrrädern. Hinzu kommt die schlecht ausgebaute Radinfrastruktur für den stetig steigenden Radverkehr.

Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV

Weniger Verletzte durch Unfälle mit Autos
Die genauen Zahlen der bisherigen Verletzten bei Verkehrsunfällen im Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Langfristig zeigt aber auch hier der Trend beim Radverkehr deutlich nach oben.

„Im Jahr 2024 waren um 74 Prozent mehr Fahrrad- und E-Scooter-Lenkende an Unfällen mit Personenschäden beteiligt als zehn Jahre zuvor“, berichtete Robatsch. „Im Pkw-Bereich gibt es hingegen einen Rückgang um 24 Prozent. Das sind Faktoren, die Österreich bei der Prävention noch viel stärker berücksichtigen muss.“

Laut KFV-Analyse waren in den vergangenen zehn Jahren 68 Prozent aller getöteten Rad- und E-Scooter-Nutzenden selbst die Hauptunfallverursacher – im Vorjahr lag dieser Anteil sogar bei 87 Prozent. Klammert man alle Alleinunfälle aus, so sind in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 267 Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Nutzende bei Kollisionen mit anderen Fahrzeugen tödlich verunglückt. Bei rund der Hälfte dieser Fälle (132) trugen jedoch nicht die Getöteten, sondern deren Unfallgegner die Hauptschuld.

Auf Österreichs Straßen starben heuer schon mehr Menschen als im gesamten Vorjahr. Vor allem ...
Auf Österreichs Straßen starben heuer schon mehr Menschen als im gesamten Vorjahr. Vor allem E-Scooter und E-Bikes treiben die Statistik.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Appell an KFZ-Lenker UND Radfahrer
„Wir appellieren an alle Lenkenden von Kraftfahrzeugen, eine angepasste Fahrweise zu wählen – vor allem dort, wo sie mit dem Radverkehr in Kontakt kommen“, sagte Robatsch. „Gleichzeitig sollten Radfahrende sich bewusst sein, dass sie im Falle eines Unfalls die Verletzlicheren sind und daher nicht auf ihrem Vorrang bestehen sollten, wenn eine Situation zu riskant erscheint.“

Fälle von heute:
Die 37-Jährige wurde zuerst von einem Lkw angefahren und auf die Gegenfahrbahn geschleudert – ...
Tödlich verletzt
NÖ: Radfahrerin von Lkw angefahren, dann überrollt
17.11.2025
Sie hatte „grün“
Frau stirbt bei Lkw-Unfall an Salzburger Ampel
17.11.2025
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
17.11.2025

KFV fordert Helmpflicht für alle
Das KFV fordert eine altersunabhängige Helmpflicht für alle, die mit E-Bikes oder E-Scootern unterwegs sind. Diese könne jährlich bis zu 1000 Schädel-Hirn-Verletzungen verhindern – und damit zahlreiche Spitalaufenthalte und Folgeschäden. Außerdem spricht sich das KFV unter anderem für eine massive Ausweitung freiwilliger Fahrrad- und E-Bike-Kurse sowie den zügigen Ausbau der Radinfrastruktur aus.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichSalzburgNiederösterreichVorarlberg
VerkehrssicherheitE-BikeFahrradE-Scooter
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
180.735 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
178.302 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
150.736 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
824 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Österreich
Tödlich verletzt
NÖ: Radfahrerin von Lkw angefahren, dann überrollt
Aufsichtsrat tagte
Patientin tot: „Ärzte haben alles richtig gemacht“
Fehlendes Personal
Abgesagte Operationen: Auch Spital Steyr betroffen
Hatte Kontaktverbot
21-Jähriger schlägt Ex-Freundin krankenhausreif
Hoher Blutzoll
Heuer schon mehr Verkehrstote als im Vorjahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf