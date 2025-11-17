Heuer schon mehr Verkehrstote als im Vorjahr

Laut KFV-Analyse waren in den vergangenen zehn Jahren 68 Prozent aller getöteten Rad- und E-Scooter-Nutzenden selbst die Hauptunfallverursacher – im Vorjahr lag dieser Anteil sogar bei 87 Prozent. Klammert man alle Alleinunfälle aus, so sind in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 267 Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Nutzende bei Kollisionen mit anderen Fahrzeugen tödlich verunglückt. Bei rund der Hälfte dieser Fälle (132) trugen jedoch nicht die Getöteten, sondern deren Unfallgegner die Hauptschuld.