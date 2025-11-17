Heuer schon mehr Verkehrstote als im Vorjahr

Hoher Blutzoll auf Österreichs Straßen: Wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Montag mitteilte, gibt es heuer schon mehr Verkehrstote zu beklagen als im gesamten Vorjahr. Seit Jahresbeginn kamen 353 Menschen ums Leben, 2024 waren es „nur“ 351. Trauriges Detail: In der Statistik für 2025 sind jene drei Personen, die am heutigen Montag in Salzburg, Niederösterreich und in Vorarlberg ums Leben kamen (siehe Linkbox unten), noch gar nicht mitgezählt.
Für das Gesamtjahr erwartet das KFV hochgerechnet 382 Getötete. Das Ziel der Verkehrssicherheitsstrategie, die Zahl unter 310 zu halten, sei klar verfehlt worden. Anstiege gab es bei tödlichen Radunfällen – inklusive E-Bikes und E-Scootern.
Immer mehr Tote mit Fahrrädern und Scootern
Im gesamten Vorjahr sind mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern in Summe 39 Menschen ums Leben gekommen, heuer sind es bisher mindestens 64 Tote und ein Plus von 73 Prozent.
Mit ein Grund für die Veränderungen beim Unfallgeschehen ist die gestiegene Nutzung von E-Bikes, E-Scootern und Fahrrädern. Hinzu kommt die schlecht ausgebaute Radinfrastruktur für den stetig steigenden Radverkehr.
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV
Weniger Verletzte durch Unfälle mit Autos
Die genauen Zahlen der bisherigen Verletzten bei Verkehrsunfällen im Jahr 2025 liegen noch nicht vor. Langfristig zeigt aber auch hier der Trend beim Radverkehr deutlich nach oben.
„Im Jahr 2024 waren um 74 Prozent mehr Fahrrad- und E-Scooter-Lenkende an Unfällen mit Personenschäden beteiligt als zehn Jahre zuvor“, berichtete Robatsch. „Im Pkw-Bereich gibt es hingegen einen Rückgang um 24 Prozent. Das sind Faktoren, die Österreich bei der Prävention noch viel stärker berücksichtigen muss.“
Laut KFV-Analyse waren in den vergangenen zehn Jahren 68 Prozent aller getöteten Rad- und E-Scooter-Nutzenden selbst die Hauptunfallverursacher – im Vorjahr lag dieser Anteil sogar bei 87 Prozent. Klammert man alle Alleinunfälle aus, so sind in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 267 Fahrrad-, E-Bike- und E-Scooter-Nutzende bei Kollisionen mit anderen Fahrzeugen tödlich verunglückt. Bei rund der Hälfte dieser Fälle (132) trugen jedoch nicht die Getöteten, sondern deren Unfallgegner die Hauptschuld.
Appell an KFZ-Lenker UND Radfahrer
„Wir appellieren an alle Lenkenden von Kraftfahrzeugen, eine angepasste Fahrweise zu wählen – vor allem dort, wo sie mit dem Radverkehr in Kontakt kommen“, sagte Robatsch. „Gleichzeitig sollten Radfahrende sich bewusst sein, dass sie im Falle eines Unfalls die Verletzlicheren sind und daher nicht auf ihrem Vorrang bestehen sollten, wenn eine Situation zu riskant erscheint.“
KFV fordert Helmpflicht für alle
Das KFV fordert eine altersunabhängige Helmpflicht für alle, die mit E-Bikes oder E-Scootern unterwegs sind. Diese könne jährlich bis zu 1000 Schädel-Hirn-Verletzungen verhindern – und damit zahlreiche Spitalaufenthalte und Folgeschäden. Außerdem spricht sich das KFV unter anderem für eine massive Ausweitung freiwilliger Fahrrad- und E-Bike-Kurse sowie den zügigen Ausbau der Radinfrastruktur aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.