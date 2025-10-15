Hamas-Exekutionen in Gaza sind für Trump „okay“

Trump zuckt mit den Achseln

Während die Bilder der Hinrichtungen weltweit für Entsetzen sorgen, äußerte Trump am Dienstag gar Verständnis. Bei den Getöteten habe es sich um ein paar „sehr, sehr böse Banden“ gehandelt, die Hamas habe sich darum gekümmert. Die Exekutionen hätten ihn daher „nicht besonders gestört. Das ist okay“, so Trump vor Journalisten. Er argumentierte damit, dass dies auch in anderen Ländern geschehe. So habe etwa Venezuela Gangs in Richtung USA geschickt. Man habe sich dessen aber angenommen, erklärte der Präsident mit Blick auf den von ihm angeordneten Einsatz der Nationalgarde. Die US-Hauptstadt Washington sei jetzt eine der sichersten Städte, zuvor sei sie eine der schlimmsten gewesen, behauptete er.