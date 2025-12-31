Rodlerin (47) stürzt 40 Meter über steiles Gelände

Von Rapid drängt sich nur der „Rapper“ auf
Zu einem schweren Rodelunfall kam es am Montagnachmittag in Osttirol! Auf der Rodelbahn Golzentipp in stürzte eine Deutsche (47) rund 40 Meter über steiles Gelände ab. Sie musste mit dem Heli ins Spital geflogen werden.
Zum schweren Unfall kam es am Montag gegen 14.30 Uhr! Dort war die 47-jährige Deutsche auf der Rodelbahn Golzentipp mit ihrem Schlitten unterwegs.
Auf einem schneearmen Streckenstück kam die Frau von der Bahn ab und stürzte rund 40 Meter über steiles Gelände ab und blieb dort liegen. Dabei verletzte sie sich schwer.
Die Bergrettung und der alarmierte Notarzthubschrauber mussten sie mittels Tau bergen. Sie wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.
