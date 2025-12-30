Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nachhaltige Umbauten

Neue Lampen gegen die Lichtverschmutzung

Kärnten
30.12.2025 08:00
Der Verschiebebahnhof in Fürnitz erhält eine insektenfreundlichere Beleuchtung.
Der Verschiebebahnhof in Fürnitz erhält eine insektenfreundlichere Beleuchtung.(Bild: ÖBB/David Payr)

Nachhaltige Umbauten stehen beim Verschiebebahnhof an. Neben der Beleuchtung wird die Weichenheizung umgestellt.

0 Kommentare

Die ÖBB haben es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ihre Erdgasweichenheizungen durch elektrische Anlagen zu ersetzen. Dadurch soll sich der direkte CO₂-Ausstoß um 800 Tonnen reduzieren.

Beim Verschiebebahnhof Villach wurden bereits 197 der Weichen elektrisch umgerüstet. Im heurigen und dem nächsten Jahr sollen dann die restlichen 21 Anlagen umgestellt werden. Die Maßnahme reduziert nicht nur die Emissionen. Die elektrischen Weichen verbessern, so die ÖBB, die Betriebssicherheit und sind zuverlässiger. Die Beheizung der Weichen ist notwendig, um im Winter den Betrieb bei Schnee und Eis aufrechterhalten zu können.

Besonders in der Nacht ist der Verschiebebahnhof durch den hellen Lichterschein zu sehen. Die Beleuchtung ist notwendig, sorgt aber gerade bei Insekten und Tieren für Probleme. Zur Reduktion der sogenannten Lichtverschmutzung werden insektenfreundliche LED-Leuchten mit maximal 3000 Kelvin und geringem Blaulichtanteil zum Einsatz kommen.

Lesen Sie auch:
Modernisiert wurde die Tauernstrecke der ÖBB zwischen Kärnten und Salzburg 
Nach Mega-Sanierung
Freie Fahrt! ÖBB Tauernstrecke wieder befahrbar
14.07.2025
Krone Plus Logo
Matthä im Interview
ÖBB-General: „Koralmbahn ist schon jetzt Erfolg“
11.10.2025

Umrüstung bis 2028 abgeschlossen
In der Einfahrgruppe und im Bereich des Abrollberges ist die Beleuchtung bereits auf dem neuesten Stand. Die Ausfahrgruppe wird bis 2028 komplett umgerüstet und die alten Beleuchtungsanlagen werden schrittweise bis Ende 2028 demontiert.

Die Maßnahmen werden von einem Umweltbüro begleitet. Dieses wird Untersuchungen durchführen, um die Auswirkungen auf Insekten und Biodiversität zu untersuchen.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.155 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
94.106 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
91.584 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Kärnten
Nachhaltige Umbauten
Neue Lampen gegen die Lichtverschmutzung
Politologe Filzmaier:
Kaiser ist „geeigneter Präsidentschaftskandidat“
Krone Plus Logo
Bis zu 15.000 Euro
Bei Titelgewinn winkt heuer drakonische Strafe!
Angebote für 2026
Neujahrsvorsatz: In sechs Wochen rauchfrei werden
Mitmachen und Gewinnen
So feiern Musi-Stars: Silvester voller Emotionen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf