Neue Lampen gegen die Lichtverschmutzung

Beim Verschiebebahnhof Villach wurden bereits 197 der Weichen elektrisch umgerüstet. Im heurigen und dem nächsten Jahr sollen dann die restlichen 21 Anlagen umgestellt werden. Die Maßnahme reduziert nicht nur die Emissionen. Die elektrischen Weichen verbessern, so die ÖBB, die Betriebssicherheit und sind zuverlässiger. Die Beheizung der Weichen ist notwendig, um im Winter den Betrieb bei Schnee und Eis aufrechterhalten zu können.