Neue Lampen gegen die Lichtverschmutzung

Nachhaltige Umbauten stehen beim Verschiebebahnhof an. Neben der Beleuchtung wird die Weichenheizung umgestellt.
Die ÖBB haben es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 ihre Erdgasweichenheizungen durch elektrische Anlagen zu ersetzen. Dadurch soll sich der direkte CO₂-Ausstoß um 800 Tonnen reduzieren.
Beim Verschiebebahnhof Villach wurden bereits 197 der Weichen elektrisch umgerüstet. Im heurigen und dem nächsten Jahr sollen dann die restlichen 21 Anlagen umgestellt werden. Die Maßnahme reduziert nicht nur die Emissionen. Die elektrischen Weichen verbessern, so die ÖBB, die Betriebssicherheit und sind zuverlässiger. Die Beheizung der Weichen ist notwendig, um im Winter den Betrieb bei Schnee und Eis aufrechterhalten zu können.
Besonders in der Nacht ist der Verschiebebahnhof durch den hellen Lichterschein zu sehen. Die Beleuchtung ist notwendig, sorgt aber gerade bei Insekten und Tieren für Probleme. Zur Reduktion der sogenannten Lichtverschmutzung werden insektenfreundliche LED-Leuchten mit maximal 3000 Kelvin und geringem Blaulichtanteil zum Einsatz kommen.
Umrüstung bis 2028 abgeschlossen
In der Einfahrgruppe und im Bereich des Abrollberges ist die Beleuchtung bereits auf dem neuesten Stand. Die Ausfahrgruppe wird bis 2028 komplett umgerüstet und die alten Beleuchtungsanlagen werden schrittweise bis Ende 2028 demontiert.
Die Maßnahmen werden von einem Umweltbüro begleitet. Dieses wird Untersuchungen durchführen, um die Auswirkungen auf Insekten und Biodiversität zu untersuchen.
