Über 2 Promille

Betrunkener (28) würgt Polizisten in Floridsdorf

Wien
28.12.2025 10:16
(Bild: P. Huber)

Ein stark betrunkener Mann hat am späten Freitagabend in Wien-Floridsdorf für einen Polizeieinsatz gesorgt – und dabei sogar einen Beamten gewürgt.

0 Kommentare

 

Die Polizei wurde gegen 22 Uhr in der Ruthnergasse alarmiert, wo ein 28-Jähriger schreiend und mit zerrissener Jacke aufgefallen war. Der Mann zeigte sich äußerst aggressiv. Ein Alkotest brachte rasch Klarheit: satte 2,74 Promille.

Versuchte zu flüchten
Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, versuchte er plötzlich zu flüchten. Dabei ging er auf einen Polizisten los und würgte ihn. Der Angreifer konnte rasch überwältigt und festgenommen werden.

Der Polizist blieb nach dem Vorfall dienstfähig. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

